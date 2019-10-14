Завершено заполнение нефтью резервуарного парка НПС № 27 второй очереди ВСТО в Приамурье

Фото: пресс-служба ООО «Транснефть – Дальний Восток»

ООО «Транснефть – Дальний Восток» завершило заполнение нефтью резервуарного парка и технологических трубопроводов нефтеперекачивающей станции (НПС) № 27 второй очереди магистрального трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО-2) в Амурской области.

Новые резервуары были сооружены на НПС № 27 в рамках реализации проекта увеличения годовой производительности ВСТО-2 (участок от НПС «Сковородино» Амурской области до нефтеналивного порта Козьмино Приморского края) с 45 миллионов тонн до 50 миллионов тонн нефти к 2020 году.

НПС № 27 вошла в инвестпрограмму как реконструируемая станция. Проект ее реконструкции, помимо строительства четырех нефтяных резервуаров, предусматривает также сооружение подпорной насосной, двух резервуаров для противопожарного запаса воды, очистных сооружений производственно-дождевых сточных вод, пожарного депо, а также расширение насосной станции пожаротушения. Завершение работ планируется в четвертом квартале 2019 года, сообщает пресс-служба ООО «Транснефть – Дальний Восток».