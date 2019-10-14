Жриц любви вызывать не буду: откровения работницы гостиницы

Мы продолжаем бороздить подноготную разных сфер деятельности. Сегодня – администратор гостиницы. Благовещенка рассказала «Афише» на условиях анонимности о своем опыте работы в одной из крупнейших гостиниц города: о самоубийствах в ее стенах, стукачествах, внутриусобных войнах и не только.

«ЖРИЦ ЛЮБВИ ВЫЗЫВАТЬ НЕ БУДУ!»

– Я устроилась работать администратором в одну из крупнейших гостиниц города сразу, как окончила институт. Почему? Потому что обучалась гостиничному делу. Решила устроиться по специальности. Проблем с трудоустройством не было, во-первых, в гостинице полностью обновляли персонал ресепшена: увольняли старых сотрудников и набирали новых. А во-вторых, на должность рассматривали всех, кто хоть немного подходил под требования: молодой возраст, стрессоустойчивость, знание иностранного языка хотя бы на уровне суметь заселить иностранца. Отвечающих этим несложным требованиям, кстати, было очень и очень мало. В основном на должность администратора гостиницы резюме присылали женщины, которым далеко за 30, но руководство такие анкеты отсеивало сразу. К слову, пока я работала в гостинице, у нас так и был недобор одного человека.

Стажировал увольняемый нас персонал чуть больше недели. А учитывая, что мы, новички, выходили посменно, то где-то каждый от силы стажировался 2-3 дня. Для маленькой гостиницы, в которой весь учет в журнале, ведущемся от руки, может, этого и достаточно, но, когда ты работаешь в крупной, тебе предстоит работать с гостиничной системой бронирования и кассой – этого на самом деле мало. Поэтому многие знания получали на практике методом проб и ошибок сами, но здесь ничего страшного и смертельного нет. При желании, во многом можно разобраться самостоятельно.

В ночные смены предыдущий персонал мог дополнительно заработать: за вызов дама легкого поведения оставляла администратору чаевые в виде 1 000-1 500 рублей. И это только за один вызов! А ведь за ночь их могло быть и несколько. Видела это своими глазами в ночь своей стажировки. У меня была легкая паника от мысли, что когда старый персонал уйдет, то эта задача свалится на наши плечи. К ней я не была готова. Что поделать, я дотошный моралист.

«Жриц любви вызывать не буду!» – С таким заявлением пришла сразу после ночной смены к руководству. И объяснила, что обучалась гостиничному делу не для того, чтобы быть связующим звеном между жрицами любви и гостями. Если это обязательно делать, я трудоустраиваться не буду. Еще мой мозг нафантазировал, что, не дай бог, будет какая-нибудь контрольная закупка, то я пойду как соучастница всего этого бизнеса. Не знаю, проводят ли такое у нас в Благовещенске, но мне не хотелось бы попасться. Руководитель успокоил и сказал, что отныне администраторы такими делами заниматься не будут. Все заказы будут проходить через пост охраны. Один из моих коллег-администраторов предположил, что просто предыдущий персонал не делился чаевыми с охранниками, вот те и стуканули начальству, которое в свою очередь решило навести порядки путем смены персонала.

«НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ ПОЛУЧАЛ ПРИБАВКУ К ЗАРПЛАТЕ ЗА СТУКАЧЕСТВО»

– Гостиница – маленький мирок с активной жизнью и воюющими друг с другом коалициями. Не знаю, как в других гостиницах города обстоят дела, но у нас персонал не понимал, что мы – единый организм. И от слаженности работы зависит общее лицо предприятия. В итоге ресепшен воевал с горничными и постом охраны, горничные – с ресепшеном и постом охраны, ну и охранники в свою очередь – со всеми. Каждый тянул одеяло в свою сторону, строил козни друг другу. Как мне объяснили, эта война была и до нас. Поговаривали даже, что начальник охраны, когда приходил утром, то запирался в своей каморке и просматривал все записи со служебных камер, прослушивал аудиозаписи и строчил служебки. И ему за это якобы доплачивали. Как-то мой коллега отошел в туалет на 10 минут, а потом отчитывался перед начальством, так как служебная записка была даже на это.

Вообще, охранники творили, что хотели – они были из какой-то частной конторки, и их начальство покрывало очень хорошо, чего не сказать о нашем начальнике. Так получилось, что в одну из моих рабочих ночных смен в гостиницу ввалился пьяный охранник со своими друзьями. У него был выходной. И начал в грубой форме просить меня заселить их в маленький номер с хорошей скидкой. Я вежливо объяснила, что, во-первых, не могу, во-вторых, камеры все пишут и мне за такую самодеятельность влетит, ну а в-третьих, мы оформляем все номера через программу, и скидки предназначены только для отдельной категории лиц. Короче, у нас все очень тщательно перепроверялось за нами. Думала, найду понимание у него, ведь как-никак в одной организации трудимся, а в ответ мне полетели угрозы и оскорбления. Попыталась вызвать охрану, чтобы его вывели, но мне сказали, мол, человек «наш» и разбирайся с ним сама. По итогу я написала на него служебку и на бездействие поста охраны. А с утра, в аккурат когда сдавала смену, приехал владелец этой частной охранной фирмы, чтобы вместе с начальником охраны устроить со мной одной разборки. Звучало вплоть до «пойдем выйдем на улицу». Не буду скрывать, что двое агрессивных взрослых мужиков довели меня до слез. С ними, естественно, я никуда не вышла. Ушла в кабинет для отдыха администраторов и сидела плакала там. Когда пришел мой начальник, он лишь развел руками, согласился, что так, как они сделали, – неправильно. И добавил: «И ты меня пойми, они выполняют свою работу хорошо, предъявить им ничего не могу. Да и по камерам к тебе никто ночью не подходил». Вот так вот. Казалось бы, должны камеры писать все, но там, где охранникам было невыгодно, оказывается, ночью ко мне никто не подходил. Обидно мне было? Очень. Даже хотела плюнуть и уволиться, но осталась. У кого в работе трудности не случаются?

«ГОРНИЧНАЯ НАЙДЕТ ТРУП – НИКТО ОБ ЭТОМ НЕ УЗНАЕТ»

– Во времена моей работы у руководства гостиницы были хорошие связи во всех структурах, поэтому вы практически ни в одной новостной сводке не найдете про нее грязь. Хотя дебоширили в ней постояльцы почти каждую ночь. Да так, что для журналистов это лакомый кусок. Но им никто ничего не сольет, так как в гостинице шептуна вычислить довольно легко. Так вот, заканчивается у меня дневная смена и необходимо проверить номера, из которых должны были выселиться еще днем, но никто этого не сделал. Гости часто уходили восвояси, даже не возвращая ключ. В одном из таких номеров горничная обнаружила жуткий погром и лужи крови. Самое интересное, что мы свидетелей не нашли, камеры ночью не работали. Посмотрели по программе, и номер был зарегистрирован на женщину с ребенком. Жили ли они там реально или кто-то другой – часто люди оформляют номер якобы на себя, а потом отдают ключ другому лицу, – персонал гостиницы так и не узнал. Руководство замяло все, использовав связи. Да и мы быстро утратили интерес к произошедшему.

«ЕСЛИ ГОСТЬ ГОВОРИТ НИКОГО К НЕМУ НЕ ВПУСКАТЬ, ЗНАЧИТ, НЕ ВПУСКАТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОН УМИРАЕТ!»

– Другая ночная смена стала для меня уроком на всю жизнь: не всегда нужно полагаться на правила, необходимо уловить момент, когда важнее их нарушить. Время близилось к ночи, когда гость из номера позвонил на ресепшен и сказал, что, возможно, объявится его жена, поэтому ее к нему не пускать. Он, кстати, часто у нас останавливался – жена его выгоняла из дома. Но обычно она никогда не приезжала за ним. А в ту ночь примчалась и потребовала сказать, в каком номере ее муж. Я объяснила ей, что правила гостиницы не позволяют разглашать такую информацию. В ответ женщина показала СМС, где ее благоверный писал о самоубийстве. Я не знаю, как поступил бы на моем месте другой человек, но было важно убедиться, что с гостем все в порядке. Поэтому позвонила ему в номер. Он не ответил. И тут паника этой женщины начала передаваться мне, и я, наплевав на правила, решила подняться вместе с ней к нему в номер. Мужчина и впрямь решил уйти из этой жизни, наглотавшись таблеток. Мы подоспели вовремя, как и врачи, которых вызвали в гостиницу. Жизнь человека спасена, моя совесть была чиста, но начальство выписало мне денежный штраф за несоблюдение правил. «Если гость говорит никого к нему не впускать, значит, не впускать, даже если он умирает! Как говорится, клиент всегда прав. Так и у нас: желание гостя – закон», – так мне сказал начальник, когда разбирали произошедшую ситуацию.

НЕВОЛЬНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ ИЗМЕН

– Знаю, что некоторые девочки, работавшие со мной, разочаровались в мужчинах. Дело в том, что очень часто мужчины, которые были в Благовещенске проездом или по работе, заказывали себе легкодоступных девочек. И плевать, что сам он женат. У некоторых здесь в городе живут «запасные жены» – так мы называли женщин, которые ждут, когда их мужчина в очередной раз приедет в командировку в Благу. Я же просто абстрагировалась от всего. Это жизнь. Никого не хочу осуждать. Не имею на это права. Были моменты, когда мужчина-благовещенец заселялся в номер на ночь с молоденькой девочкой, а через несколько дней – уже со своей женой, чтобы якобы отдохнуть от детишек дома. И ты не должен ни взглядом, ни словом дать понять, что он уже был тут. Хотя дамы тоже не отстают... Одна, приехав к нам в город в командировку, сначала пыталась склеить нашего администратора-парня, а потом попросила переселить к ней ее коллегу. Сама она была замужем.

ЧЕМУ ОЧЕНЬ ЧАСТО УДИВЛЯЛИСЬ ПРИЕЗЖИЕ

– В гостинице, где я работала, практически каждый день селились люди из разных регионов страны. И самое популярное в топе их удивлялок – почему в гостинице нет ресторана, работающего ночью и как так получилось, что в городе очень мало заведений (не клубы и не бары), где можно спокойно покушать в это время суток. Если говорить о гостинице, то спрос на ночную кухню был разовый, поэтому она и не работала. Думаю, с заведениями общепита в городе ситуация была ровно такая же. Какой смысл открывать заведение ради 1-2 людей, которые и так проездом?

ГОСТИ РАЗНЫЕ БЫВАЮТ

– Вообще, какими бы ни были гости, мне нравилось общаться с людьми и решать возникающие конфликтные ситуации. К слову, были и такие гости, которые потом перезванивали на ресепшен и извинялись за свою вспыльчивость. Мне кажется, если бы все люди умели осознавать и признавать свои ошибки, то во всех рабочих сферах было бы проще. Некоторые могли поблагодарить за помощь в разрешении их вопросов шоколадкой или коробкой конфет. А одна из иностранок так вообще оставила нам два пакета с хлебом. Такого рода благодарности начальство разрешало принимать, а вот чаевые – все зависело от суммы. В одну из смен моему коллеге оставили чаевые в 1 500 рублей, а мне – около 600. Люди выселялись из номеров подвыпившие и буквально толкали нам деньги на ресепшен. В итоге утром у коллеги его чаевые начальство забрало, якобы в какой-то резервный гостиничный фонд, а мои мне оставили, мол, сумма небольшая, как раз на такси. Из чувства солидарности разделила 600 рублей на двоих. А в дальнейшем чаевые забирать себе запретили. Завели банку и в нее складывали деньги, на которые потом покупали себе в кабинет отдыха чай и печеньки.

ШКОЛА ЖИЗНИ

– Первые три месяца работы, практически после каждой своей смены я плакала от усталости. Причин было несколько. Меня цепляла несправедливость: не понимала, например, почему, когда человеку объясняешь все правила проживания в гостинице, он их нарушает, а потом материт тебя так, словно ты виновата во всем или же просто заселяется с таким пафосом и гонором... А ты даже осадить не можешь – по инструкции не положено. У меня нрав ого-го, но на этой работе приходилось его усмирять. Я ни разу за все время работы никому из гостей не нагрубила, наоборот, старалась быть соучастливой в любом их вопросе. Еще давил очень сильно график. В идеале он должен был быть 3 через 3, а так как кто-то в отпуске, кто-то на больничном, плюс недобор в одного человека, то могло быть и 4 через 1, и две ночных смены подряд. Поэтому мне нужна была разрядка. Выходила с работы, доезжала до дома, плакала и потом засыпала.

В Благовещенске в плане гостиничного дела вырасти до особых профессиональных высот с хорошей зарплатой – нереально. Не хочу расстраивать тех, кто обучается этому делу в университете, но так оно и есть. Если ты администратор гостиницы, то максимум, до кого вырастешь, – старший администратор. Все вышестоящие должности уже давно заняты, и никто их просто так уступать не будет. Если только случайность или везение сыграет на руку. Мне было достаточно чуть больше полугода, чтобы понять, что я не хочу всю свою жизнь быть администратором отеля, даже крупного. Хотя раньше были планы набраться опыта и переехать в Москву, чтобы работать в крупном отеле там. Кстати, моя коллега вырвалась туда и работала в крупной сети. Зарабатывала около 70 тысяч, когда стала старшей смены, но это титанический труд. Хотя на первый взгляд кажется: что такого, стоишь просто выдаешь ключи и принимаешь деньги. Но нет, на тебе висят отчетности, проблемы проживающих гостей и бронирование через интернет и телефон. Для примера, когда я работала в гостинице даже с максимальным количеством смен самая высокая зарплата была около 21 200, у старшего администратора – около 30 тысяч.

Эта работа научила меня оперативно реагировать в стресс-ситуациях. Казалось бы, Благовещенск – небольшой город, но вы даже представить себе не можете, какие ситуации у нас в гостинице происходили в ночные смены! Можно целую книгу писать о гостинице, как об отдельном организме. И необходимо в каждой реагировать оперативно и желательно правильно. От этого зависит и репутация гостиницы, и настроение гостя. Среди моих коллег были разные ребята: кто-то в ответ на грубость отвечал грубостью, кто-то вывозил все за счет своего оптимизма и уводил конфликтные ситуации в юмор, а кто-то, как я, придерживался правила – быть просто вежливым и соучастливым администратором. Хотя сталкивались с моментами, когда, казалось бы, конфликтная ситуация, ты дипломатично пытаешься ее решить, успокоить человека, и вроде все наладилось, а он, оп, и пишет в интернете отзыв, как его якобы оскорбляли и унижали. В такие моменты радуешься, что есть камеры и установлена прослушка. Начальство бдило даже за отзывами в интернете и перепроверяло каждый.