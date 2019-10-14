Гороскоп 14 октября: Львам необходимо экономить, а Водолеям забыть о проблемах

Восход Солнца: 06:49

Заход Солнца: 17:42

Солнце в Весах.

Овен. День несет приключения, неожиданные повороты в судьбе, обманы. Не давайте необдуманных обещаний. Постарайтесь отложить визиты и поездки. Попробуйте повернуть дело так, чтобы кризис плавно перешел в начало нового дела. Отдыхать лучше в семейном кругу или в одиночестве.

Телец. Сегодня следует привести в равновесие чувства и мысли, определить отношения с партнером, быть более открытым в проявлении чувств в личной жизни. Вероятны неожиданная ситуация или известие, которое может в корне изменить ваш образ жизни.

Близнецы. Активный, творческий день, позволяющий проявить свои таланты и способности в различных сферах деятельности. Усилится ваш либерализм и предприимчивость. Появится возможность легко решить профессиональные вопросы или укрепить материальное положение. Благоприятное время для решения дел в суде. Великодушие и щедрость привлекут новых союзников.

Рак. Неблагоприятный день для общения с партнерами, для учебы, начала нового дела. Сегодня постарайтесь избегать обещаний, ненужных разговоров и работы с документами. Испытания, уготованные вам судьбой, легче переносить рядом с близким человеком или доверенным лицом, чей совет может оказаться очень ценным.

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Лев. День связан с убытками, потерями. В ближайшее время Вам не следует надеяться на какие-либо денежные поступления. Не берите в долг, а перейдите на режим экономии. Для этого дня характерны любовные разочарования.

Дева. Благоприятный для любого дела день. Все задуманное может воплотиться в жизнь. В этот день смело беритесь даже за те дела, в которых не слишком разбираетесь. Оправданы риск и азарт: не исключена возможность выигрыша. В домашних делах откажитесь от рутины и проявите свое новаторство и жажду перемен.

Весы. День связан с ослаблением организма, возникновением заболеваний, поэтому рекомендуется спокойный отдых, умеренные занятия и физические нагрузки. В результате вы получите необходимый запас прочности и здоровья. Звезды рекомендуют вам вести себя более раскованно, чем обычно.

Скорпион. Этот день связан с окончанием начатых дел, подведением итогов. Благоприятно решение существующих проблем. События этого дня могут стать подтверждением правильности ваших взглядов и решений.Во второй половине дня Вас может коснуться ощущение тревоги и мрачные предчувствия. Пока ничего не предпринимайте. Будьте осторожны в словах.Не допускайте бестактности.

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Стрелец. Звезды советуют Стрельцам сегодня сдерживать свои эмоции, чтобы не допустить срывов в отношениях с коллегами по работе или со знакомыми. Некоторое высокомерие к людям, стоящим ниже Вас на ступенях социальной лестницы, и умение прекрасно ладить с вышестоящими лицами, благоприятно скажется на карьере, однако может вызвать неодобрение и даже насмешки сотрудников.

Козерог. День не благоприятен для установления контактов и активного общения. Вы не сможете прийти в себя и по-новому взглянуть на мир, по-прежнему вероятны столкновения с проблемой взаимоотношений с окружающими. Дальнейшее развитие событий потребует от вас осторожности и взвешенности.

Водолей. Активный, трудовой день. Сегодня нерешенные проблемы будут постоянно напоминать о себе и побуждать к решительным действиям. Не стоит посвящать в свои планы партнеров и близких, они могут не понять и не одобрить их. Во вторую половину дня Вы можете на некоторое время отвлечься, занявшись любимым делом, но забыть о проблемах Водолеям не удастся.

Рыбы. Этот день может принести сюрпризы, подарки судьбы. Вероятна крупная удача, встреча с человеком, который станет самым дорогим в вашей жизни. Возможно, Рыбам придется удерживать баланс между интересами личной и общественной жизни. Большое значение для достижения гармонии будет иметь самоконтроль.

Астролог: Вальдемар Небоходцев