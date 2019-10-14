Гороскоп на неделю 14 – 20 октября: Скорпионы поправят здоровье, Близнецов ждут перемены

Общий астрологический прогноз на неделю с 14 октября по 20 для всех знаков Зодиака.

Овен. Овнам следует привести в порядок свои мысли. Тогда Вы сами не заметите, как все в Вашей жизни станет на свои места. Этому знаку советуется наводить порядок не только в своей голове, но и там, где вы живете.

Телец. Ваш девиз на этой неделе – больше слушайте и меньше говорите. Вам придется призвать на помощь такт и мудрость, чтобы избежать конфликтов на работе. Обретя единомышленников, Вы получите возможность осуществить ваши планы. Желательно пересмотреть свой распорядок дня, постарайтесь уравновесить рабочее время и время, посвященное дому и домашним делам.

Близнецы. На этой неделе есть вероятность перемен, к которым вы не очень готовы. Не исключено, что обстоятельства неожиданно сложатся таким образом, что нужно будет резко что-то менять, чтобы осуществить какие-то ваши намерения.

Рак. Проблем у Вас будет немало, но все их вы сможете решить собственными силами. А вот ваша вторая половина вряд ли обойдется без вашей помощи.

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Лев. Расширения круга знакомств может стать характерной особенностью всей этой недели для Львов. Вы будете открыты к общению, и с готовностью будете помогать людям. Деловые и социальные связи на этом фоне начинают бурно расти.

Дева. Успех Девам принесет только терпение. Это слово будет ключевым на протяжении всей недели. Возможно, Вас будут раздражать окружающие или какие-то жизненные обстоятельства. Просто наберитесь терпения.

Весы. Весам сейчас следует расширить свой круг общения. Не замыкайтесь на узком круге друзей и родственников. Новые знакомства могут принести Вам невероятную пользу в различных сферах жизни.

Скорпион. У Скорпионов, недавно перенесших болезни, неделя складывается благоприятно для лечения и профилактики. У вас будет достаточно энергии, чтобы справиться с недугами. Особенно позитивных сдвигов вы добьетесь в лечении хронических заболеваний.

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Стрелец. Как это часто бывает, то, что на данный момент недоступно, более притягательно, чем то, что находится вблизи. Но, возможно, на сей раз Ваши чувства Вас обманывают. Не стремитесь за далеким, ибо настоящий клад находится прямо перед Вами.

Козерог. Двигаясь, как автомобиль с выключенным двигателем, по инерции, Вы сможете более точно определиться с целями, выбрав из общего хаоса две-три – не более. Итоги прошлой деятельности Вы прокомментируете (если не скажете, то подумаете) так: «Примерно это я и предполагал, но все же надеялся на большее».

Водолей. Комплекс несоответствия собственному же идеалу – тяжелая ноша, являющаяся к тому же причиной многих проблем не только в отношениях, но и связанных со здоровьем. Значит, либо стоит выработать программу форсирования выработки недостающих качеств (путь воина духа), либо наплевать на этот самый идеал (путь обывателя).

Рыбы. Вы – конструктивный энтузиаст, что встречается нечасто. Практичность и трезвомыслие при использовании своих умений и навыков позволяют разгрызать самые твердые орехи. Со стороны может показаться, что Вам везет, но на самом деле это приносят сладкие плоды горькие труды и заботы прошлых месяцев.

Астролог: Вальдемар Небоходцев