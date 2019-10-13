В Благовещенске определили сильнейших бодибилдеров Дальнего Востока

В воскресенье, 13 октября, в столице Амурской области состоялся турнир по бодибилдингу и фитнес-бикини «Гран-при Амура». Под лучи славы на сцену Общественно-культурного центра вышли дальневосточные спортсмены. Большинство наград осталось в Приамурье.

Праздник красоты и силы начался с выступления самых юных участниц турнира – девочек из школы детского фитнеса. Маленькие спортсменки представили хореографические и акробатические номера. Юные участницы предстали перед жюри в ярких образах. Так, Дарья Друженцова вышла на сцену в костюме Харли Квинн.

А Виктория Бердова вызвала восторг зала, исполнив танцевальный номер в знаменитом костюме Майкла Джексона. Многие участницы номинации «Фитнес-дети» занимаются в благовещенском клубе «Медведь» под руководством Зои Дегтяревой. Образ короля поп-музыки принес маленькой Виктории первое место. Второе и третье места в номинации «Фитнес-девочки» заняли Виктория Петрова и Анастасия Конарева соответственно.

Состязания взрослых спортсменов проходят по следующему сценарию. Участники выходят на сцену. Судья-информатор – сегодня в его роли выступил почетный член федерации бодибилдинга и фитнеса Амурской области, также известный как глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий – называет номера спортсменов. Им нужно выйти на первую линию и, выполняя команды, продемонстрировать свою физическую форму. В состав жюри вошли прославленные спортсмены – Алексей Бодруг, Тимофей Сачивкин, Денис Шлык, Юрий Исмагилов, Диана Будко, Яна Андрюшко, а также глыбы бодибилдинга Никита Рузайкин и Вячеслав Романенко.

Выход на суд жюри и публики является апофеозом процесса подготовки спортсменов. Он включает в себя месяцы жестких ограничений в рационе и многие часы тренировок. Эта система подчиняет жизнь выступающих спортсменов строгой дисциплине. Тяжело в подготовке, но и на выступлении нелегко: позирование – дело утомительное. Чтобы показать мускулатуру в наилучшем свете, спортсмены напрягают группы мышц, удерживая позы. При этом необходимо оставаться в хорошем настроении и улыбаться – об этом напоминают зрители.

Под блеск софитов девушки выходят во всей красе – с идеальными прическами и макияжем, а блеск их улыбок ничуть не уступает сверкающим стразами купальникам. Следом за девушками на сцену выходят парни. Самые громкие приветствия достаются амурчанам – дома, как известно, помогают и стены, отражающие звук аплодисментов. Многие зрители пришли не с пустыми руками, а прихватили с собой букеты и плакаты со словами поддержки. Болеют друг за друга и участники: многие из них давно знакомы, тренируются в одних клубах, встречаются на соревнованиях.

Пока в зале переживают и подбадривают участников, в жюри идет напряженная работа – судьям ничуть не легче, чем спортсменам. Ведь на членах жюри лежит огромная ответственность за решение, которое должно быть выверенным и основанным на объективной оценке результатов сравнения участников. Во время выступлений девушек зрители, особенно мужчины, не скрывали недоумение – как тут можно выбирать, когда все участницы прекрасны!

После вдумчивой работы жюри выносит вердикт. Третьей в категории «Бодибилдинг» стала Татьяна Уткина, второе место завоевала Зарина Курбанова, а победила Екатерина Тресветская. Напряжение настолько велико, что девушка не может сдержать слез.

В номинации «Фитнес-бикини, 164 сантиметра» лучшей признана Ольга Неделько, ей присуждено звание абсолютной чемпионки. Второе место у Олеси Кравченко, третье место судьи отдали Галине Ткаченко.

Среди бикинисток ростом до 168 сантиметров лучшей стала амурчанка Ануш Гаспарян. Ей уступили Валерия Мусеридзе и Анастасия Мазина, представлявшие Хабаровский и Приморский края соответственно.

Состязание в номинации «Фитнес-бикини, выше 168 сантиметров» вышло жарким. Соперницы – блондинка Екатерина Чернова из Приморского края и брюнетка Зарина Курбанова, представляющая Амурскую область. Победу одержала Зарина. Решение судей зал поддержал бурными аплодисментами.

В отличие от бикинисток, участницы категории «Фитнес-модель» предстали на сцене не в открытых, а в закрытых купальниках и вечерних платьях. Здесь амурчанке Виктории Таракановской удалось одержать победу над Анной Стась из Приморского края.

Шоу продолжается, и ведущий Макс Радман объявляет следующую категорию – «Пляжный бодибилдинг, 178 сантиметров». На сцену босиком выходят парни, смуглые от грима, в ярких шортах. Чтобы выделиться на фоне конкурентов, некоторые покрывают тело татуировками.

А Дмитрий Теплин из Хабаровского края выделялся седой шевелюрой и бородой.

Но абсолютным победителем стал Александр Степаненко, и награда Гран-при Амура по бодибилдингу и фитнесу уедет с ним в Сахалинскую область. Среди «пляжников» выше 178 сантиметров лучшим признан Павел Рощупкин.

Награждение мужчин-бодибилдеров не обошлось без интриги: двое участников, Олег Лобанов и Евгений Макаров, набрали одинаковое количество баллов. После парного позирования жюри пришлось принять непростое решение, чтобы определить победителя. Главный судья соревнований, он же лучший тренер Амурской области Никита Рузайкин, вручил награды. Пьедестал почета в абсолютном первенстве по бодибилдингу среди мужчин заняли благовещенцы: третье место – Олег Лобанов, второе место – Евгений Макаров. Звание абсолютного чемпиона завоевал амурчанин Павел Багров.