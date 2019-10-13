В поселке Новый благоустроили братскую могилу

Фото: администрация Благовещенска

В амурской столице в рамках программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» реставрируются воинские мемориалы. В поселке Новый, который расположен неподалеку от аэропорта, благоустроили братскую могилу.

В могиле покоятся останки воинов, погибших в боях с японскими милитаристами. Строители очистили и отсыпали участок, уложили тротуарную плитку. Стелы были отреставрированы и окрашены в черный, белый и красный цвета. Старую ограду заменили на прочное металлическое ограждение. ⠀

Кроме этого, на стеле в селе Садовом сейчас завершается укладка асфальтобетонного покрытия и тротуарной плитки, ведутся работы по монтажу освещения. Также уже благоустроены памятники в селе Белогорье, труженикам тыла на площади Победы и выпускникам школы № 4, погибшим в годы Великой Отечественной войны. ⠀

Всего на ремонтные работы и благоустройство шести памятников в рамках программы правительством Амурской области было направлено более 5,8 миллиона рублей из областного бюджета с софинансированием из городской казны. Окончание всех работ запланировано на конец октября, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.