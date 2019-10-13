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13октября
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сегодня, 17:28 0

В Благовещенске завершается ремонт дворов

В Благовещенске завершается ремонт дворов
Фото: администрация Благовещенска

В 2019 году в Благовещенске в порядок приводят 23 двора. Почти на всех площадках работы уже завершены. Городские власти проверили, как проходит ремонт.

Работы на одном из самых больших объектов, где собираются жители пяти многоквартирных домов по улице Пограничной, практически завершен. Во дворах заасфальтированы широкие проезды, выложены плиткой тротуарные дорожки, подготовлены зеленые зоны, оборудованы парковочные места, выполнены работы по водоотведению. Ход работ оценила мэр Благовещенска Валентина Калита. ⠀

«На четырех дворах работы завершены полностью, осталась одна придомовая территория, где работы ещё ведутся. Подрядчик гарантировал, что в ближайшие дни работы будут выполнены в полном объеме», — отметила Валентина Сергеевна. ⠀

Также она подчеркнула, что в этом году особое внимание было к тем проектам, которые охватывали несколько расположенных рядом дворовых территорий — так благоустраивается целый квартал, а не отдельный дом. ⠀

Благоустройство вокруг пяти многоквартирных домов ведется с начала лета в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы». Всего же положительные изменения затронули 23 городских двора, сообщили в мэрии.

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#мэрия #строительство

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