Алло, мы ищем идеи: в Приамурье приедет «Стартап экспедиция»

В Амурскую область приедет «Стартап экспедиция». Ее участники будут искать лучшие проекты. Их авторы получат различные меры поддержки, в том числе финансовые – до 2 миллионов рублей на развитие проекта.

16 октября в Благовещенске состоится третий отборочный тур крупнейшего дальневосточного проекта по поиску и поддержке перспективных инновационных проектов «Стартап экспедиция». За время работы проект охватит все 11 регионов Дальнего Востока.

Первый этап состоялся 5 октября во Владивостоке в рамках IT-конференции Русский MeetUp-2019 на площадке технопарка «Русский» в Дальневосточном федеральном университете. Второй – 10 октября в Хабаровске, в рамках IV Дальневосточного форума предпринимателей «Развитие дальневосточного предпринимательства в фокусе национальных проектов».

«Стартап экспедиция» проводится впервые. Ее инициатором и организатором выступило правительство Республики Саха (Якутия) при поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий, фонда «Сколково» и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Цель проекта — создание «новой» дальневосточной экономики, основанной не на природных ресурсах, а на инновационном предпринимательстве.

Насыщенная однодневная программа этапа, подготовленного при участии правительства Амурской области, состоит из образовательной части, экспертизы местных стартапов и объявления результатов оценки проектов.

Участники «Стартап Экспедиции» получают экспертизу проектов и консультации экспертов, содействие в получении финансовых и нефинансовых мер поддержки, прямой выход на федеральные и региональные институты развития. Кроме того, лучших пригласят в акселераторы ДФО, они получат предложения о сотрудничестве с госорганами и крупными компаниями ДФО и РФ, а их проекты осветят в СМИ.

Авторы лучших проектов получат приглашение в следующий набор акселератора инновационных проектов B8 с возможностью получения до 2 миллионов рублей на развитие проекта. Победитель «Экспедиции» получит возможность поехать на Startup Village в Москве в мае 2020 года, сообщает правительство Амурской области.

Экспертами «Экспедиции» выступят представители Дальневосточного фонда высоких технологий, фонда «Сколково», Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия), технопарка «Русский», технопарка «Якутия», правительства Амурской области и правительства Республики Саха (Якутия).

Стать участником отборочного тура «Стартап Экспедиции» в Благовещенске можно зарегистрировавшись по ссылке. Мероприятие состоится в среду, 16 октября, по адресу: Благовещенск, улица Ленина, 139, «Точка кипения». Более подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте проекта и на странице проекта Instagram. Скачать положение можно по ссылке.