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13октября
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сегодня, 15:50 1

Прямой поезд «Нерюнгри – Москва» заменяют прицепными вагонами

Прямой поезд «Нерюнгри – Москва» заменяют прицепными вагонами
Фото: gazeta-bam.ru

Поезд «Нерюнгри – Москва» уходит в историю. Маршрут № 075 популярен среди жителей бамовских населенных пунктов. На смену ему пришел новый поезд № 375 «Нерюнгри – Тайшет». Продажа билетов на него уже началась.

Как сообщает «Газета БАМ», с 8 декабря в Москву можно отправиться в беспересадочных вагонах, которые в Тайшете присоединят к поезду № 81 «Улан-Удэ – Москва». Новшество позволит компании-перевозчику существенно сэкономить на эксплуатационных расходах, при этом пассажиры не почувствуют неудобств. Время отправления поезда с начальной станции сдвинулось всего на несколько минут. Дорога из столицы БАМа в столицу страны станет длиннее на 31 минуту и составит 5 суток 5 часов и 18 минут. Стоимость билета сохранится на прежнем уровне: путешествие в купейном вагоне обойдется в сумму от 10 тысяч рублей, а в плацкартном – от 4 тысяч рублей.

«Мы утвердили схему нового поезда "Нерюнгри – Тайшет". В его составе будет пять вагонов: два купейных и три плацкартных. Освободившимися вагонами мы дополним схему поезда № 97 "Тында – Кисловодск", который будет отправляться тоже через день, – рассказывает заместитель начальника вагонного участка Тында, начальник резерва проводников Вера Большакова. – Проводники пассажирских вагонов, которые сейчас ездят на Москву, продолжат трудиться на этом же направлении. Передовая бригада с "Паспортом доверия" под руководством начальника поезда Ольги Моисей с 8 декабря будет работать на маршруте Тында – Комсомольск-на-Амуре. Никаких сокращений штата в связи с отменой поезда "Нерюнгри – Москва" не планируется. Наоборот, нам требуются люди, в ноябре объявим набор на обучающие курсы. Мы предлагаем работу с отличным соцпакетом и средней зарплатой от 30 тысяч рублей в месяц».

В последнюю поездку «Нерюнгри – Москва» отправится 6 декабря.

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#Дальний Восток #транспорт

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    ВСЁ, для "удобства" жителей бамовских населенных пунктов...

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