Благовещенский блогер замаскировался под кучу мусора (видео)

«Изначально мы хотели поприкалываться, но вскоре заметили, что никто не удивляется огромной куче мусора на тротуаре, – с удивлением отметил Владимир. – Было интересно: я как будто стал невидимкой, как в лесу теряется человек в камуфляжной одежде. Так и мое пальто, расшитое разноцветными пакетами, сделало меня невидимым. Получается, горожан уже не удивляет мусор на улице?»

Многие проходили мимо без какой-либо реакции. Тогда Владимиру в мусорном наряде приходилось подниматься во весь рост, пугая людей. «Агрессии не было, в основном реагировали со смехом. Один парень даже подбежал спросить, все ли у меня нормально, когда я лег на тротуар», – смеется блогер.

Когда блогер экспериментировал возле входа в Благовещенский государственный педуниверситет, кто-то позвал охранника. Владимиру пришлось объяснять суть эксперимента: «Я поднялся, поговорил, рассказал, что привлекаю внимание общественности к проблеме мусора».

По словам блогера, в городе чисто, а по-настоящему остро проблема мусора стоит на городских окраинах и за городом. «Я живу в пригороде, в Моховой Пади. У нас очень красивые места, но то и дело возникают несанкционированные свалки. Привозят целые грузовики отходов – строительный, бытовой мусор, – и вываливают прямо на обочины. Видимо, на свалку везти дорого», – отметил Владимир.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске с 1 по 25 октября проходит традиционная акция «Чистый город». В это время город приводят в порядок, готовясь к зиме: убирают мусор и листву, чистят урны, убирают старые баннеры.