Губернатор поделился впечатлениями о поездке на север Приамурья

Основным событием этих дней для Василия Орлова стала трехдневная поездка в северные районы Амурской области. «Усть-Уркима – небольшое село Тындинского района. Население – 313 человек, из которых 220 эвенков. Люди "живут свою жизнь", как привыкли за много лет, благоустраиваются – за счет инициативного бюджетирования сделали хорошее место отдыха. Скоро здесь сдадут два новых дома на 28 жителей. Надо решить вопрос с клубом и сотовой связью», – отметил губернатор.

В северной столице Приамурья, городе Тында, еще со времен строительства Байкало-Амурской магистрали остро строит вопрос с переселением из временного жилья. «Живут по 40 лет, условия уже невозможные. Президент дал поручение переселить людей в нормальные квартиры. Будем разрабатывать отдельную программу и запрашивать федеральное финансирование», – пообещал Василий Александрович.

Одна из самых больных тем в поселке Соловьевск – нехватка фельдшеров. Специалисты не спешат ехать в северный поселок, даже несмотря на «подъемные». «Поэтому пока – командировки фельдшеров из Тынды. И "в долгую" – целевая подготовка медиков для таких населенных пунктов. Надо готовить из местных, чтобы было больше уверенности, что вернутся в родное село и будут работать», – поделился глава области.

В городе Сковородино в результате сотрудничества с РЖД появились новый жилой дом и дом отдыха. Решен вопрос о передаче в муниципальную собственность путепровода, который на сегодняшний день находится на балансе у ОАО «РЖД».

«И очень важно – на этой неделе проехали сильно пострадавшие летом Мазановский и Селемджинский районы. Люди ремонтируют жилье за счет полученных денег, сделаны печки, школы еще в ремонте, но скоро строители обещают закончить работы, и сюда вернутся дети. Самый главный вопрос у людей – когда будут деньги на переселение тех, чьи дома восстановить уже нельзя. Все документы находятся в Минстрое в Москве. Как только нам откроют финансирование, люди получат сертификаты на приобретение жилья. Сейчас жители активно ищут варианты – некоторые хотят остаться в том же селе, где жили раньше. Но некоторые будут переезжать в другие районы области», – написал Василий Орлов.

«Это была неделя важных поездок. Благодарен всем, с кем встретился и поговорил. Хорошей вам новой недели», – пожелал губернатор.