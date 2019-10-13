Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:29 1

Губернатор поделился впечатлениями о поездке на север Приамурья

Губернатор поделился впечатлениями о поездке на север Приамурья
Фото: instagram.com

Губернатор Амурской области Василий Орлов подвел традиционные итоги недели в своем инстаграм-аккаунте. Глава региона рассказал подписчикам – а их почти 50 тысяч – о некоторых событиях и впечатлениях, которые принесли ему минувшие семь дней.

Основным событием этих дней для Василия Орлова стала трехдневная поездка в северные районы Амурской области. «Усть-Уркима – небольшое село Тындинского района. Население – 313 человек, из которых 220 эвенков. Люди "живут свою жизнь", как привыкли за много лет, благоустраиваются – за счет инициативного бюджетирования сделали хорошее место отдыха. Скоро здесь сдадут два новых дома на 28 жителей. Надо решить вопрос с клубом и сотовой связью», – отметил губернатор.

В северной столице Приамурья, городе Тында, еще со времен строительства Байкало-Амурской магистрали остро строит вопрос с переселением из временного жилья. «Живут по 40 лет, условия уже невозможные. Президент дал поручение переселить людей в нормальные квартиры. Будем разрабатывать отдельную программу и запрашивать федеральное финансирование», – пообещал Василий Александрович.

Одна из самых больных тем в поселке Соловьевск – нехватка фельдшеров. Специалисты не спешат ехать в северный поселок, даже несмотря на «подъемные». «Поэтому пока – командировки фельдшеров из Тынды. И "в долгую" – целевая подготовка медиков для таких населенных пунктов. Надо готовить из местных, чтобы было больше уверенности, что вернутся в родное село и будут работать», – поделился глава области.

В городе Сковородино в результате сотрудничества с РЖД появились новый жилой дом и дом отдыха. Решен вопрос о передаче в муниципальную собственность путепровода, который на сегодняшний день находится на балансе у ОАО «РЖД».

«И очень важно – на этой неделе проехали сильно пострадавшие летом Мазановский и Селемджинский районы. Люди ремонтируют жилье за счет полученных денег, сделаны печки, школы еще в ремонте, но скоро строители обещают закончить работы, и сюда вернутся дети. Самый главный вопрос у людей – когда будут деньги на переселение тех, чьи дома восстановить уже нельзя. Все документы находятся в Минстрое в Москве. Как только нам откроют финансирование, люди получат сертификаты на приобретение жилья. Сейчас жители активно ищут варианты – некоторые хотят остаться в том же селе, где жили раньше. Но некоторые будут переезжать в другие районы области», – написал Василий Орлов.

«Это была неделя важных поездок. Благодарен всем, с кем встретился и поговорил. Хорошей вам новой недели», – пожелал губернатор.

Просмотров всего: 143

#областная власть

распечатать


Власть 8

В ближайшие 5 лет на дороги Благовещенска будут выделять по 700 миллионов

Власть

Василий Орлов призвал амурчан участвовать в конкурсе «Лидеры России»
Экономика 15

В Амурской области построили часть дороги из Благовещенска в Чигири
Общество 23

Именно так должны выглядеть дороги: в Благовещенске отремонтировали участок на Кузнечной

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • evgenii-456

    evgenii-456
    27 минут назад

    "В городе Сковородино в результате сотрудничества с РЖД появились новый жилой дом и дом отдыха"-АИ как всегда жжёт)))). Жилой дом-это служебное жильё,т.е.собственность РЖД. Дом отдыха-это ДОЛБ, дом отдыха локомотивных бригад,но никак не дом отдыха в простом понимании.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь