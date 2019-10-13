Практически без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 14 октября

В Амурской области 14 октября будет преимущественно малооблачно. По северо-востоку ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет слабый снег, днем практически без осадков. Северо-западный ветер в ночные часы разгонится до 5-10 метров в секунду, днем – до 8-13 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 10…15, местами будет минус 5…10. Днем термометры покажут плюс 1…6, по крайним северным районам будет от нуля до минус 5. В Благовещенске 14 октября малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер ночью наберет скорость 5-10 метров в секунду, днем – 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 6…8, днем – плюс 5…7, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL