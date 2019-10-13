Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:02 0

Якутский ТЮЗ везет в Благовещенск «Короля Беранже»

Якутский ТЮЗ везет в Благовещенск «Короля Беранже»
Фото: https://minkult.sakha.gov.ru

Якутский театр юного зрителя побывает в Благовещенске в рамках большого дальневосточного тура. Артисты дадут спектакли в Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. В Благовещенске театр 22 октября сыграет «Короля Беранже».

«Король Беранже» - пьеса французского драматурга Эжена Ионеско о жизни и смерти, как главном абсурде жизни. Она сводит в ничто все усилия человека, даже такого, как Король. По сюжету, он с каждым днем утрачивает свои способности, силы и власть. Власть развращает и поэтому, обладавший ею, уже никогда не смирится с потерей.

Главная мысль спектакля - время скоротечно и его всегда мало. Но на самом деле все можно исправить за пять минут, и за одну минуту, и за десять секунд. Жизнь – это величайший дар, который нужно ценить и любить за каждую прожитую секунду.

Жанр спектакля – трагифарс (12+), продолжительность – 1 час 30 минут.

В сентябре «Короля Беранже» показали в Ярославле на Волковском международном фестивале. Художественный руководитель театра Алексей Павлов там стал лауреатом премии правительства РФ имени Фёдора Волкова.

Спектакль пройдет в Амурском областном театре кукол, подробнее - в блоге «Культпросвет».

Просмотров всего: 42

#Дальний Восток #культура

распечатать


Культура

На фестиваль «Детство на Амуре-2019» подано рекордное число заявок
Культура 4

Елена Ваенга пожаловалась, что к ней обращается много разъяренных женщин
Культура

В «Ночь искусств-2019» краеведческий музей станет театром
Власть 4

Мэрия Владивостока через суд планирует снести дом главного редактора Deita.ru
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь