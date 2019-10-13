Якутский ТЮЗ везет в Благовещенск «Короля Беранже»

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Якутский театр юного зрителя побывает в Благовещенске в рамках большого дальневосточного тура. Артисты дадут спектакли в Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. В Благовещенске театр 22 октября сыграет «Короля Беранже».

«Король Беранже» - пьеса французского драматурга Эжена Ионеско о жизни и смерти, как главном абсурде жизни. Она сводит в ничто все усилия человека, даже такого, как Король. По сюжету, он с каждым днем утрачивает свои способности, силы и власть. Власть развращает и поэтому, обладавший ею, уже никогда не смирится с потерей.

Главная мысль спектакля - время скоротечно и его всегда мало. Но на самом деле все можно исправить за пять минут, и за одну минуту, и за десять секунд. Жизнь – это величайший дар, который нужно ценить и любить за каждую прожитую секунду.

Жанр спектакля – трагифарс (12+), продолжительность – 1 час 30 минут.

В сентябре «Короля Беранже» показали в Ярославле на Волковском международном фестивале. Художественный руководитель театра Алексей Павлов там стал лауреатом премии правительства РФ имени Фёдора Волкова.

Спектакль пройдет в Амурском областном театре кукол, подробнее - в блоге «Культпросвет».