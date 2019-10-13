Минтруд хочет привлекать мигрантов для устранения дефицита медиков в РФ

Кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на 4 %. Это следует из данных Минтруда и Минздрава. Для решения проблемы Минтруд готов привлечь иностранную рабочую силу — медикам из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке.

В России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов и многих других врачей. По данным Минздрава, только поликлиники испытывают дефицит более 25 тысяч врачей и около 130 тысяч медсестер и других представителей среднего персонала. Однако на бирже труда зарегистрирована всего 1 тысяча соискателей вакансии врача, сообщили «Известиям» в Минтруде.

«При этом потребность в специалистах в области здравоохранения для замещения свободных рабочих мест в разы больше», — добавили в пресс-службе министерства.

Как рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди, сегодня в России не хватает около 4 тысяч онкологов.

«Ситуация неоднородная. В каких-то регионах онкодиспансеры укомплектованы на 100 %, в иных дела обстоят похуже», — уточнил он.

В Минздраве отметили и неоднородность дефицита по разным специальностям.

«Например, нехватка врачей-офтальмологов составляет 240 человек, — отметили в ведомстве. — Аналогичная ситуация и с травматологами-ортопедами: в поликлиниках дефицит составляет более 600 специалистов при профиците в стационарах. Психиатров не хватает и в поликлиниках, и в стационарах. Общий дефицит — 1059 человек».

Одно из решений этой проблемы — привлечение в Россию мигрантов, имеющих врачебную специальность, считают в ведомстве.

В Минздраве, однако, уточнили, что планы по заполнению иностранными гражданами недостающих вакансий в ведомстве не разрабатывались и не обсуждаются.

На прошлой неделе Минтруд выставил на общественное обсуждение проект приказа о списке профессий, обладателям которых предоставят упрощенный порядок получения российского гражданства. По просьбе региональных властей этот перечень был дополнен врачами и фельдшерами скорой помощи.

Согласно российскому законодательству, иностранцы, получившие медицинское и фармацевтическое образование, допускаются к осуществлению этой деятельности после признания их квалификации в РФ. Сертификат специалиста, дающий право на работу в сфере здравоохранения, выдается Росздравнадзором.

«Проект приказа Минтруда способствует привлечению в Россию медработников из числа бывших соотечественников, имеющих соответствующую квалификацию», — подчеркнули в Минздраве.

В Минтруде уточнили, что в случае возникновения конкуренции за место врача среди зарубежных и российских граждан список профессий будет корректироваться в оперативном порядке.