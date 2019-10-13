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13октября
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сегодня, 11:49 0

За неделю китайских праздников грузооборот между Хэйхэ и Благовещенском вырос в 2,5 раза

За неделю китайских праздников грузооборот между Хэйхэ и Благовещенском вырос в 2,5 раза
Фото: biang.ru

За период праздников в Китае, с 1 по 7 октября, на грузовом пункте пропуска Хэйхэ вырос грузооборот, сообщает телевидение Хэйхэ. За этот период объем импорта и экспорта составил 5 993 тонны, что на 160,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из Благовещенска в Хэйхэ за этот период в основном ввозилась соя, лецитин, пшеница, пищевые товары и лесопиломатериалы. Из Хэйхэ в Благовещенск выводили овощи, оборудование для нефтепереработки, механическое оборудование и шины.

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#Китай #таможня #экономика

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