За неделю китайских праздников грузооборот между Хэйхэ и Благовещенском вырос в 2,5 раза
За период праздников в Китае, с 1 по 7 октября, на грузовом пункте пропуска Хэйхэ вырос грузооборот, сообщает телевидение Хэйхэ. За этот период объем импорта и экспорта составил 5 993 тонны, что на 160,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из Благовещенска в Хэйхэ за этот период в основном ввозилась соя, лецитин, пшеница, пищевые товары и лесопиломатериалы. Из Хэйхэ в Благовещенск выводили овощи, оборудование для нефтепереработки, механическое оборудование и шины.
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