За неделю китайских праздников грузооборот между Хэйхэ и Благовещенском вырос в 2,5 раза

Из Благовещенска в Хэйхэ за этот период в основном ввозилась соя, лецитин, пшеница, пищевые товары и лесопиломатериалы. Из Хэйхэ в Благовещенск выводили овощи, оборудование для нефтепереработки, механическое оборудование и шины.