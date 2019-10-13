Немного осадков на севере региона: прогноз погоды в Приамурье на 13 октября

В Амурской области 13 октября ожидается переменная облачность. В южных и центральных районах будет без осадков. На севере местами пройдет слабый снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура составит плюс 2…7, в северных районах будет от плюс 1 до минус 4.

В Благовещенске в этот день ожидается небольшая облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Северо-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Термометры покажут плюс 4…6 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL