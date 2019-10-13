Госдума запустила голосование о возвращении смертной казни

Госдума запустила опрос о смертной казни на своей официальной странице в одной из соцсетей. На вопрос «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?» более 46 тысяч человек выбрали ответ «Да» (80 % опрошенных). Ответ «Нет» выбрали более 9 тысяч человек (17 %).

Помимо однозначных ответов участникам голосования преложили высказать свой вариант ответа. Таких проголосовавших оказалось больше 4 тысяч человек.

Тема о возможности отмены в России моратория на смертную казнь возникла после убийства в Саратове 9-летней девочки, пишет РИА Новости.

Ребенок ушел из дома в школу 9 октября, но по пути пропал. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Ее поиском занимались полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В ночь на 11 октября стало известно об обнаружении тела девочки. В ходе расследования удалось задержать 35-летнего мужчину. У него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и «насильственные действия сексуального характера». На допросе он признался в преступлении.

На фоне произошедшего в интернете начали собирать подписи под петицией за возвращение высшей меры наказания. Депутаты Госдумы от Саратовской области поддержали эту идею. В то же время их коллеги призывают не решать такие вопросы, когда «нервы накалены до предела», и указывают на неэффективность казни. В качестве аргумента они напомнили о низком уровне преступности в странах, где «уже давно никого не вешают и не расстреливают».