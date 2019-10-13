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13октября
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сегодня, 10:47 2

Госдума запустила голосование о возвращении смертной казни

Госдума запустила голосование о возвращении смертной казни

Госдума запустила опрос о смертной казни на своей официальной странице в одной из соцсетей. На вопрос «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?» более 46 тысяч человек выбрали ответ «Да» (80 % опрошенных). Ответ «Нет» выбрали более 9 тысяч человек (17 %).

Помимо однозначных ответов участникам голосования преложили высказать свой вариант ответа. Таких проголосовавших оказалось больше 4 тысяч человек.

Тема о возможности отмены в России моратория на смертную казнь возникла после убийства в Саратове 9-летней девочки, пишет РИА Новости.

Ребенок ушел из дома в школу 9 октября, но по пути пропал. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Ее поиском занимались полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В ночь на 11 октября стало известно об обнаружении тела девочки. В ходе расследования удалось задержать 35-летнего мужчину. У него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и «насильственные действия сексуального характера». На допросе он признался в преступлении.

На фоне произошедшего в интернете начали собирать подписи под петицией за возвращение высшей меры наказания. Депутаты Госдумы от Саратовской области поддержали эту идею. В то же время их коллеги призывают не решать такие вопросы, когда «нервы накалены до предела», и указывают на неэффективность казни. В качестве аргумента они напомнили о низком уровне преступности в странах, где «уже давно никого не вешают и не расстреливают».

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#дети #закон

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Комментарии
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  • Kotik0028

    Kotik0028
    21 минута назад

    Давно пора вернуть смертную казнь. Если это террорист, маньяк-убийца, насильник-педофил (и просто насильник), крупный дилер-наркоторговец, организатор ОПГ и члены группы у которых "руки в крови", грабитель-убийца и пр., вина которых доказана на 100% - ОДНОЗНАЧНО. Для остальных, во избежании следственной или судебной ошибки - бессрочная отсрочка приговора, пока не появятся 100% доказательства вины преступника или он будет оправдан и реабилитирован. Для вторых - та же тюрьма для пожизненно осужденных, только их гораздо будет меньше и конкретного дерьма там не будет.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    3 минуты назад

    Две разные вещи- снижение преступности после введения казни и справедливое возмездие за страшные преступления.

    Уровень преступности не меняется и мало зависит от наличия/отсутствия смертной казни в стране. Во всяком случае, так пишут. Почему так, понять не сложно. Преступник - зверь, рассудок и совесть у него отключены. А уже потом приходит какое-то осознание совершённого. Но уже поздно...

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