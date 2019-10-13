Минтруд предлагает лишить пособий по уходу за ребенком работающих родителей

Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей. Согласно этим поправкам, претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день.

Как пишет РБК, министерство предлагает дополнить условия выплаты новым пунктом: «В случае если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».

Сейчас согласно закону выплата пособия не прекращается, если его получатель (мать или отец ребенка, опекун или другой родственник), находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день или на дому и продолжает ухаживать за младенцем.

Если пособие по уходу за ребенком оформлено на мать, но фактически уход за ним осуществляет другой член семьи, не находящийся в отпуске по уходу за ребенком, например, отец или бабушка, то именно он имеет право на получение выплаты и должен ее получать, считают в Минтруде. Соответственно, мать ребенка в случае, если работает неполный рабочий день, а уход фактически осуществляет отец, права на получение указанного пособия не имеет, считают в министерстве.

Пособие по уходу за ребенком выплачивается ежемесячно застрахованным лицам (матери, отцу, другим родственникам, опекунам), фактически осуществляющим уход за ребенком со дня начала отпуска и до достижения ребенком возраста полутора лет. Хотя ухаживать за ним могут несколько членов семьи, пособие выплачивается только одному из них.

Размер ежемесячного пособия составляет 40 % среднего заработка застрахованного лица, но не может быть меньше 3,3 тысячи рублей на первого ребенка и 6,6 тысячи рублей на второго. Максимальный размер пособия — 26,2 тысяч рублей.

Пособие назначается трудоспособным гражданам, которые берут отпуск по уходу за ребенком (то есть на бабушку старше пенсионного возраста оформить пособие нельзя). Родитель, который находится в трудоспособном возрасте, но, к примеру, никогда не работал, может обратиться за пособием в органы социальной защиты и получать выплаты в минимальном объеме.

Инициатива направлена против злоупотребления правом на пособие, объяснили в министерстве. Максимальная продолжительность неполного рабочего времени сейчас никак законодательно не регламентирована, отмечают в Минтруде. Такое время устанавливается по соглашению между работником и работодателем в каждом конкретном случае. Но если мать или отец, формально работая неполный рабочий день, фактически проводят на работе больше времени, чем это нужно для полноценного ухода, пособие в таком случае они получать не должны, считают в Минтруде.

«В данной ситуации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотреблении правом», — считают в Минтруде, отмечая, что аналогичной позиции придерживается Верховный суд.

Мнения некоторых экспертов по этому поводу не совпали с позицией Минтруда. Размер пособия сегодня недостаточен для того, чтобы семья могла бы полностью освободить женщину от работы; ее продолжение во время отпуска по уходу за ребенком — это во многом вынужденная мера, утверждает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Доказать наличие злоупотребления правом не представляется возможным, в данном случае инициатива связана с экономией бюджетных средств. Если бы власти хотели добиться того, чтобы женщины полноценно воспитывали детей, то нужно было бы повышать пособие», — считает он.

Предложенная Минтрудом мера может снизить расходы государства на выплаты пособий, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Такие изменения призваны усложнить пути получения пособия со стороны работающих родителей, однако они не являются панацеей в этом вопросе, поскольку родители и работодатель могут договориться между собой и документарно рабочие отношения не оформлять, а в таком случае по факту поправка бессильна», — заметил эксперт.