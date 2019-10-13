На фестиваль «Детство на Амуре-2019» подано рекордное число заявок

Почти 700 заявок принято на VI Международный фестиваль «Детство на Амуре», это на 100 больше, чем в прошлом году. Значительно расширилась и география, в том числе и международная. Самые популярные – конкурсы изобразительного искусства и минифильмов.

В программе фестиваля – пять международных конкурсов, и во всех в этом году большая конкуренция. На конкурс детской и юношеской песни «Детство на Амуре» поступила 101 заявка, в этом числе от 86 солистов и 15 ансамблей из Амурской области, Хабаровска, Приморья, ЕАО. На конкурс изобразительного искусства «Коробка с карандашами» было представлено 235 заявок на тему театра, их прислали из разных городов и районов Амурской области, Сахалина и Приморского края.

На конкурс поэтического творчества «Под сению кулис» прислали 84 заявки из Амурской области, Южно-Сахалинска, Приморского края, Хабаровска. В этом году поэтический конкурс фестиваля посвящен 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и Году театра. На конкурс декоративно-прикладного творчества «Пластилиновая ворона» поступило 124 заявки из Амурской области, Хабаровского края, Сахалинской и Ивановской областей. На конкурс детского кино и видеотворчества «КинАмурчик» прислали 173 минифильма, работы поступили из 36 территорий России, а также из Донецкой Народной Республики, Республики Беларусь и Польши.

В этом году для укрепления российско-китайской дружбы впервые была введена номинация «Лучшая экранизация народной сказки России и Китая». Суть в том, что российские дети снимают мультфильм или короткометражное кино по сюжету китайской народной сказки, а китайские дети – по сюжету русской народной сказки.

Также юные музыканты из сопредельного государства войдут в сводный российско-китайский оркестр «Благовещенск-Хэйхэ». А юные вокалисты будут петь на гала-концерте в составе сводного российско-китайского детского хора.

Основные мероприятия пройдут 17, 18 и 19 октября, после открытия фестиваля запланированы конкурсные прослушивания, мастер-классы и творческие встречи. Программа будет размещена на сайте фестиваля. 20 октября в 16 часов в Общественно-культурном центре состоится заключительный гала-концерт. Финальные произведения будут исполнены в сопровождении концертного оркестра AmurJazzBand.

VI Международный фестиваль-конкурс «Детство на Амуре» проводится в Благовещенске в рамках Десятилетия детства в России и реализации гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов в части выделения единовременных стипендий и премий юным дарованиям. Обладателям Гран-при будут предоставлены гранты в сумме 100 тысяч рублей на участие в конкурсных мероприятиях международного детского и юношеского культурного обмена «Россия – Европа молодая», которые пройдут в декабре 2019 года во Флоренции (Италия), или другого международного конкурса, который состоится не позднее декабря 2019 года. Лауреатам I-III степеней предусмотрены премии и стипендии в размере от 7 до 50 тысяч рублей. В прошлом году все Гран-при завоевали дети из Благовещенска.

Президент фестиваля, председатель жюри и идейный вдохновитель конкурса — Григорий Васильевич Гладков, композитор, заслуженный деятель искусств России. Подробнее – в блоге Натальи Наделяевой «Культпросвет».