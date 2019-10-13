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13октября
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сегодня, 07:43 4

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
Фото: pixabay.com

Россияне, желающие получить автомобильные права, должны будут пройти новый медицинский тест. Для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

В случае их выявления гражданина отправят в наркологический диспансер. Изменения коснутся как впервые получающих водительское удостоверение, так и тех, кто был лишен права управлять транспортными средствами. Соответствующий приказ был принят Минздравом и находится на регистрации в Минюсте, пишет «Лента.ру».

Как сообщает издание, цена анализа на CDT в Москве колеблется в районе 2,5-3 тысяч рублей. Поскольку анализ станет обязательным, стоимость необходимой для получения прав медсправки также подорожает на несколько тысяч.

По данным ГИБДД России, за шесть месяцев 2019 года было выявлено более 11 тысяч водителей в состоянии наркотического опьянения.

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#здоровье #транспорт

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    зашибись!!!

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Печать на справку в нарко и психодинспасере и так сейчас составляет большую стоимость всей медсправки, а им всё мало!

  • sadam_1974

    sadam_1974
    41 минута назад

    Давно надо было ввести.

    Сейчас выведут вас на чистую воду!

  • Нур

    Нур
    18 минут назад

    sadam_1974

    Давно надо было ввести. Сейчас выведут вас на чистую воду!



    А как? Есть способы - спросят пьешь не пьешь, наркотики употребляешь не употребляешь. Все - справка подписана.Если в медцентре, там и не спросят. тупо кучку подпишут.

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