Гороскоп 13 октября: Раков ждет удача, Водолеи проявят осмотрительность, а Тельцы захотят отличиться

Восход Солнца: 06:48

Заход Солнца: 17:44

Солнце в Весах.

Овен. Критический день, будьте осторожны и приготовьтесь к защите своих интересов и мнений. Откажитесь в этот день от сложных и важных дел, не назначайте никаких деловых встреч. Возможны события, которые сильно повредят вашей репутации.

Телец. Вы захотите каким-то образом отличиться, но не стоит спешить, все равно этого сделать не удастся. Постарайтесь уладить старые дела,а смелые проекты оставьте на более подходящее время. Вполне возможно, что вы немного приболеете. Не рекомендуется тяжелый физический труд и напряжение. В кругу друзей или домашних Вам будет комфортно и хорошо.

Близнецы. Активный день. Ваша инициативность, решительность и дипломатичность будут способствовать в делах и семейных отношениях. Поэтому не откладывайте решение проблем на завтра. День благоприятный для судебных дел, деловых контактов, заключения брака, для зачатия.

Рак. Во всех отношениях удачный день. Настроение будет приподнятым, и даже мелкие ссоры не омрачат его. Но трудиться придется больше обычного, в результате ваши старания будут замечены и вознаграждены. Во второй половине дня возможно легкое недомогание. Будьте внимательны к себе.

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Лев. Благоприятный день для заключения брака, семейных отношений, любовных приключений. Жизненный потенциал на высоком уровне. Не исключено, что начало дня потребует принятия важных решений в личной жизни. Звезды советуют взвесить свои возможности и не предъявлять партнерам повышенных требований.

Дева. Сегодня постарайтесь избегать обещаний, клятв и ненужных разговоров, потому что сейчас они ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Для достижения успехов в любой деятельности вам необходима способность претворять идеи в жизнь, острый ум, высокий интеллектуальный потенциал, решительность.

Весы. Крайне неблагоприятный день. Эгоизм и нетерпимость к чужим инициативам осложнит взаимоотношения с коллегами или партнерами. Вполне вероятно, что неудачи или ошибки в работе приведут к разочарованию. Неудача может сопутствовать всем коммерческим начинаниям. Вероятны ссоры между влюбленными или недоразумения в семейных отношениях.

Скорпион. День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возможно, вам предложат выгодное дело.Но не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными неприятностями в отношениях с людьми. Во второй половине дня вероятно ухудшение самочувствия, ощущение тревоги и нехорошие предчувствия.

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Стрелец. Противоречивый, двойственный день. Внезапно возникший конфликт может разрешиться в вашу пользу. Вас могут огорчить небольшие семейные неприятности. Нужно набраться терпения. Придется пережить трудности в отношениях с близкими людьми.

Козерог. День благоприятный для деловых знакомств. Однако, не спешите принимать все предложения, так как многие из них впоследствии могут оказаться убыточными. Будьте терпеливы и внимательны к близким.

Водолей. Неблагоприятный день. Это самый неподходящий день для начала нового дела или решения житейских вопросов. Постарайтесь избегать скопления людей и не посещайте общественных мест. День связан с преследованием и травлей. Осмотрительность и здравый смысл помогут вам справиться с негативными тенденциями дня, а общество близкого человека поможет Вам отвлечься от неприятностей.

Рыбы. В первую половину дня Рыб ожидает успех, вот только не беритесь за дела, в которых слабо разбираетесь. Не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Во второй половине дня излишняя самоуверенность может привести к проблемам, травмам или болезни. Этот день благоприятен для контактов и творческих встреч.

Астролог: Вальдемар Небоходцев