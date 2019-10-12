Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12октября
Предыдущая новость
сегодня, 21:02 0

Мэрия Тынды продает здание бывшей гимназии за 40 миллионов

Мэрия Тынды продает здание бывшей гимназии за 40 миллионов
Фото: gazeta-bam.ru

Администрация Тынды выставила на продажу здание в центре города почти за 40 миллионов рублей. На протяжении многих лет его занимала гимназия № 1. Сейчас там находится столовая.

Общая площадь постройки – 1 635,5 квадратных метров. Начальная (минимальная) цена договора составляет чуть больше 40 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба мэрии, муниципальное имущество может быть приобретено в рассрочку. Ее срок не может превышать более чем один год, сообщается на сайте газеты «БАМ».

Ранее управление муниципальным имуществом уже проводила аукционы по продаже этого здания, но они не состоялись из-за отсутствия заявок. Как сообщает издание, заявки принимаются на сайте www.sberbank-ast.ru. Продажа пройдет 12 ноября.

Просмотров всего: 53

#мэрия #торговля #Тында

распечатать


Происшествия

В Тынде пожарные спасли кафе
Экономика

Амурский мед будут продавать на острове Тайвань

Власть 1

Василий Орлов планирует ликвидировать в Тынде временное жилье
Общество 12

В Благовещенске АКС продают имущество экс-владельца «управляек» Антона Тарана

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь