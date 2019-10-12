Мэрия Тынды продает здание бывшей гимназии за 40 миллионов

Администрация Тынды выставила на продажу здание в центре города почти за 40 миллионов рублей. На протяжении многих лет его занимала гимназия № 1. Сейчас там находится столовая.

Общая площадь постройки – 1 635,5 квадратных метров. Начальная (минимальная) цена договора составляет чуть больше 40 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба мэрии, муниципальное имущество может быть приобретено в рассрочку. Ее срок не может превышать более чем один год, сообщается на сайте газеты «БАМ».

Ранее управление муниципальным имуществом уже проводила аукционы по продаже этого здания, но они не состоялись из-за отсутствия заявок. Как сообщает издание, заявки принимаются на сайте www.sberbank-ast.ru. Продажа пройдет 12 ноября.