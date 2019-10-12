В школе Благовещенска подростка ранили ножом

11 октября в благовещенской школе № 2 ранили 13-летнего подростка. Между учениками 7-го класса произошел конфликт, в ходе которого один из них применил перочинный нож. Раненого школьника увезли в больницу.

Жизни подростка сейчас ничего не угрожает. Как утверждает источник, за мальчика, который подвергся нападению, после первого удара вступился друг. «Они поссорились, началась драка. Один из них достал нож из кармана и порезал второго. Приехали родители, мальчика отвезли в детскую областную больницу, наложили швы. Как говорят, он заранее в этот день предупредил, что у него есть нож и что он хочет его зарезать. Когда тот начал размахивать ножом, он грозился, что воткнет ему нож в бок, но попал в руку. Мальчик от боли сел на корточки. Тот с ножом хотел напасть сзади, но за пострадавшего заступился его друг. Мальчик с ножом начал убегать, его поймал охранник, но тот вырвался и убежал», – сообщил источник.

В амурском УМВД информацию о произошедшем конфликте подтвердили. В настоящий момент ведется проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

«Вчера утром в полицию Благовещенска поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что из одной школы Благовещенска к ним доставлен 13-летний подросток с ножевым ранением. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, мальчика опросили. Предварительно установлено, что произошел инцидент в школе между ним и его одноклассником, в ходе которого мальчику было причинено ранение. Полицейские также опросили одноклассников, свидетелей произошедшего, а также опросили вторую сторону инцидента», – сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Амурской области Инна Карташова.

Как сообщили в мэрии, пострадавший был направлен в медицинское учреждение. В этот же день мальчика выписали домой. Сейчас подросток находится на амбулаторном наблюдении, его жизни ничего не угрожает. В образовательном учреждении провели внутреннюю проверку.

«11 октября 2019 года вследствие конфликта между учащимися седьмого класса школы № 2 один из детей ударил второго перочинным ножом. В связи с происшествием в школу выехали представители управления образования. Руководством школы оперативно были вызваны полиция, бригада скорой помощи, родители обоих детей», – добавили в пресс-службе администрации Благовещенска.