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12октября
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сегодня, 20:13 11

В школе Благовещенска подростка ранили ножом

В школе Благовещенска подростка ранили ножом
Фото: pixabay.com

11 октября в благовещенской школе № 2 ранили 13-летнего подростка. Между учениками 7-го класса произошел конфликт, в ходе которого один из них применил перочинный нож. Раненого школьника увезли в больницу.

Жизни подростка сейчас ничего не угрожает. Как утверждает источник, за мальчика, который подвергся нападению, после первого удара вступился друг. «Они поссорились, началась драка. Один из них достал нож из кармана и порезал второго. Приехали родители, мальчика отвезли в детскую областную больницу, наложили швы. Как говорят, он заранее в этот день предупредил, что у него есть нож и что он хочет его зарезать. Когда тот начал размахивать ножом, он грозился, что воткнет ему нож в бок, но попал в руку. Мальчик от боли сел на корточки. Тот с ножом хотел напасть сзади, но за пострадавшего заступился его друг. Мальчик с ножом начал убегать, его поймал охранник, но тот вырвался и убежал», – сообщил источник.

В амурском УМВД информацию о произошедшем конфликте подтвердили. В настоящий момент ведется проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

«Вчера утром в полицию Благовещенска поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что из одной школы Благовещенска к ним доставлен 13-летний подросток с ножевым ранением. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, мальчика опросили. Предварительно установлено, что произошел инцидент в школе между ним и его одноклассником, в ходе которого мальчику было причинено ранение. Полицейские также опросили одноклассников, свидетелей произошедшего, а также опросили вторую сторону инцидента», – сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Амурской области Инна Карташова.

Как сообщили в мэрии, пострадавший был направлен в медицинское учреждение. В этот же день мальчика выписали домой. Сейчас подросток находится на амбулаторном наблюдении, его жизни ничего не угрожает. В образовательном учреждении провели внутреннюю проверку.

«11 октября 2019 года вследствие конфликта между учащимися седьмого класса школы № 2 один из детей ударил второго перочинным ножом. В связи с происшествием в школу выехали представители управления образования. Руководством школы оперативно были вызваны полиция, бригада скорой помощи, родители обоих детей», – добавили в пресс-службе администрации Благовещенска.

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#дети #происшествия #школа

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    вырастет уркой уголовной если раньше не прибьют отморозка. в наше время за нож били долго если достал. 13 лет дальше спец школы не отправят

  • kolomizm154

    kolomizm154
    1 час назад

    Я скажу просто: это пиздец товарищи, это пиздец!!!

  • kolomizm154

    kolomizm154
    1 час назад

    Я скажу просто: это пиздец товарищи, это пиздец!!!

  • kolomizm154

    kolomizm154
    1 час назад

    Я скажу просто: это пиздец товарищи, это пиздец!!!

  • karlik nos

    karlik nos
    55 минут назад

    полнейший

  • talkative

    talkative
    52 минуты назад

    Вот и смысл в содержании охраны в школе?

  • V.M.

    V.M.
    41 минута назад

    и видеокамер...

    И снова родители не причем?

  • sadam_1974

    sadam_1974
    35 минут назад

    Хороший мальчик...

  • sadam_1974

    sadam_1974
    35 минут назад

    Куда смотрит школа? :(

  • sadam_1974

    sadam_1974
    33 минуты назад

    Но мальчику нужно дать шанс на исправление! :)

  • ямщик

    ямщик
    7 минут назад

    А у охранника какие права в такой ситуации? Применит силу - самого посадят.

    Такие законы.

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