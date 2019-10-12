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12октября
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сегодня, 19:29 5

В Благовещенске столкнулись автоледи, одна травмирована (видео)

В Благовещенске столкнулись автоледи, одна травмирована (видео)
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

12 октября в Благовещенске на пересечении улиц Конной и Кузнечной произошло жесткое ДТП. Столкнулись две автомобилистки, которые управляли «тойотами». Автомобиль одной из них от удара перевернулся. Водиель получила травмы.

Авария случилась около 16:30. «На перекрестке произошло столкновение двух автомобилей – Toyota Vitz и Toyota Allion. Toyota Vitz совершила опрокидывание. В результате водитель травмирована, она была доставлена в травмпункт», – прокомментировала руководитель пресс-службы УМВД по Амурской области Инна Карташова.

Видео: https://www.instagram.com/dpskontrol_28rus/

Просмотров всего: 1167

#ДТП #транспорт

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Комментарии
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  • Варфоломей

    Варфоломей
    2 часа назад

    И несомненно обе двигались на "зеленый"...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    51 минута назад

    АИ, водиТель получила травмы, "Т" пропущена.

  • епрст

    епрст
    44 минуты назад

    АИ зачем выкладывать видео с проезжающих машин из которых ничего не видно и не понятно. Эти корреспонденты с видео получают лайки? Бесит тупость ваша. П.С. если будете говорить не смотри- так не выкладывайте пупое видео.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    26 минут назад

    Почему автоЛЕДИ, может быть, там была автоХАМКА?

  • вежливый кот

    вежливый кот
    19 минут назад

    а может Е заменить на Я???

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