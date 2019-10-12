В Благовещенске столкнулись автоледи, одна травмирована (видео)

12 октября в Благовещенске на пересечении улиц Конной и Кузнечной произошло жесткое ДТП. Столкнулись две автомобилистки, которые управляли «тойотами». Автомобиль одной из них от удара перевернулся. Водиель получила травмы.

Авария случилась около 16:30. «На перекрестке произошло столкновение двух автомобилей – Toyota Vitz и Toyota Allion. Toyota Vitz совершила опрокидывание. В результате водитель травмирована, она была доставлена в травмпункт», – прокомментировала руководитель пресс-службы УМВД по Амурской области Инна Карташова. Видео: https://www.instagram.com/dpskontrol_28rus/

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#ДТП #транспорт

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Любовь Чуприна