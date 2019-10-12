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12октября
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сегодня, 19:02 0

Замдиректора гимназии в Белогорске получила награду от минобороны

Замдиректора гимназии в Белогорске получила награду от минобороны
Фото: iz.ru

Руководителя штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Амурской области Татьяну Кащенко отметили наградой министерства обороны РФ. Ей вручили медаль «За укрепление боевого содружества». Татьяна Павловна живет в Белогорске и работает заместителем директора городской гимназии № 1.

Награда вручена в торжественной обстановке в сквере имени Маргелова в Белогорске накануне празднования Дня учителя.

Татьяна Кащенко возглавила региональный штаб движения в 2017 году. За это время проведена большая работа по патриотическому воспитанию молодежи, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Военно-патриотические клубы были созданы во всех муниципалитетах области. Налажена постоянная работа с воинскими частями Восточного военного округа и Дальневосточным ВОКУ.

На сегодняшний день количество участников Всероссийского движения «Юнармия» в Амурской области превышает пять тысяч школьников. Штаб движения находится в Белогорске, так как в этом городе дислоцируется штаб Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа.

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#Белогорск

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