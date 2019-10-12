В ближайшие 5 лет на дороги в Благовещенске будут выделять по 700 миллионов ежегодно

Фото: Правительство Амурской области

В ближайшую пятилетку на строительство дорог в Благовещенске будет выделяться по 700-800 миллионов рублей ежегодно. Об этом заявил амурский губернатор Василий Орлов. Он проверил качество дорожных работ в областном центре.

В Благовещенске завершается кампания по ремонту дорог. Несколько участков осмотрел губернатор Амурской области Василий Орлов. Глава региона остался удовлетворен качеством проводимых работ.

«В этом году на дорожную кампанию было выделено более 700 миллионов рублей, 400 миллионов из которых – это средства, поступившие в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году мы реконструируем 23 участка дорог, 13 из них уже введены в эксплуатацию. Свои коррективы вносила погода, но, тем не менее, ремонт идет в соответствие с графиками», – отметил губернатор.

Он подчеркнул, что в перспективе ближайших 5 лет финансирование дорожного строительства в Благовещенске будет осуществляться в размере 700-800 миллионов рублей ежегодно. «Уверен, что за 5 лет приведем в нормативное состояние все дороги города», – подчеркнул Василий Орлов.

На участке дороги по улице Театральной, где побывал глава Приамурья, все работы планируют завершить к 1 ноября. Ремонт здесь обошелся в 130 миллионов рублей. Кроме качественного покрытия здесь появится и новое освещение.

Еще один участок отремонтированной дороги – по улице Пушкина в районе Ленина и Зейской.

«Этот участок был очень проблемным. Когда мы планировали работы, нас заверили, что сети здесь в хорошем состоянии. Но после вскрытия старого полотна выяснилось, что это не соответствует действительности. В итоге сети были заменены, уложено новое покрытие. Этот объект для нас очень важен, так здесь находится «Кванториум», который будут посещать дети. Поэтому также здесь проведены работы по благоустройству», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.

Он подчеркнул, что на следующий год работы по ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут планироваться вместе с благоустройством территорий, сообщает амурское правительство.