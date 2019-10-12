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В Зее из-за нарушения правил пожарной безопасности загорелась хозпостройка

В Зее из-за нарушения правил пожарной безопасности загорелась хозпостройка
Фото: Архив ГУ МЧС России по Амурской области

Утром 12 октября в Зее на улице Магистральной загорелась хозяйственная постройка. Огонь повредил 5 квадратных метров кровли. Строение пожарные отстояли.

«Сообщение о пожаре поступило в 07:05. Через 4 минуты сотрудники пожарно-спасательной части № 10 в составе пяти человек и двух единиц техники прибыли на место. В течение шести минут открытое горение ликвидировали», – сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

В ведомстве уточняется, что причиной возгорания, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Обстоятельства пожара устанавливаются.

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#пожары

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