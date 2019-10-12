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12октября
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сегодня, 17:30 0

В Благовещенске власти и горожане озеленили северный микрорайон (фото)

В Благовещенске власти и горожане озеленили северный микрорайон (фото)
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске по улице имени Муравьева-Амурского от Строителей до переулка Магистрального высадили около 250 молодых деревьев. Около 300 человек – школьники, студенты, добровольцы, представители общественных организаций, сотрудники амурского правительства, областного управления МЧС присоединились к всероссийской акции «Живи, лес!».

Молодые деревья вырастили в Благовещенском, Свободненском, Бурейском, Завитинском, Шимановском, Архаринском лесхозах. Саженцы калины, краснотала, рябины и бересклета, а также весь необходимый для работы инвентарь предоставил благовещенский лесхоз.

Полезную инициативу поддержал губернатор региона. «Это очень правильная акция, которая уже стала традиционной. И замечательно, что благовещенцы активно принимают в ней участие, приходят с детьми. Вопросам озеленения, высадки новых лесов необходимо уделять максимум внимания. Это актуально в связи с имеющимися экологическими проблемами, в связи с лесными пожарами», – сказал Василий Орлов.

Всероссийская акция «Живи, лес!» проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства несколько лет подряд. В Приамурье в восьмой раз организатором выступило министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности. Ежегодно с сентября по октябрь на заранее отведенных территориях высаживают саженцы деревьев и кустарников. В этом году в Приамурье на 63,8 гектара уже высажено более 142 тысяч молодых деревьев разных видов.

«Сейчас одни из лучших агротехнических сроков для высадки, самое удачное время, ведь растения закончили вегетационный период, находятся в спячке. Как раз в это время по области идут посадки лесных культур, даже на севере области», – отметил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский.

Как сообщает областной минлесхоз, за время акции в Приамурье на общей площади около 400 гектаров было посажено более миллиона сеянцев и саженцев кедра, сосны, березы, клена и других представителей амурской флоры.

Фото: Амур.инфо / Василий Романенков

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#природа

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