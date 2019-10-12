В Сковородине откроют бактериологическую лабораторию

В Сковородине планируют открыть бактериологическую лабораторию. О планах по её открытию рассказала главный врач Сковородинской ЦРБ Ольга Павлова на встрече жителей района с губернатором области. Лаборатория расположится в бывшем инфекционном отделении.

За счет средств больницы уже проведён капремонт и приобретено необходимое оборудование. Получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, и готовится пакет документов на получение лицензии. Для работы в лаборатории врач-бактериолог уже проходит обучение.

«Наши все сотрудники пищеблоков в школах и садиках, которые должны проходить необходимую медкомиссию, ранее отправлялись на сдачу анализов либо в лаборатории Тынды, либо Благовещенска, теперь все необходимые анализы можно будет сдать в Сковородине. Помимо этого, баклаборатория упростит процесс лечения для пациентов районной больницы. Людям не нужно будет тратить средства, чтобы отправиться в другой город и проходить там обследование», – сказала главврач.

«По северным территориям, там, где большая протяженность, большие расстояния, там конечно существует проблема кадрового дефицита. Осложняется всё тем, что амурчане не всегда готовы и способны переехать в другой населенный пункт, чтобы получить ту или иную медицинскую услугу. Мы планомерно решаем эти вопросы. У нас есть решение о модернизации местной поликлиники. В первом квартале следующего года проектная документация на проведение её капремонта должна быть готова, и мы поддержим средствами областного бюджета эту реконструкцию», – сказал Василий Орлов.

Построенное в 1987 году здание поликлиники ни разу капитально не ремонтировалось. По проекту проведут капремонт с использованием технологий «бережливая поликлиника», когда будут минимизироваться затраты ресурсов поликлиники путем разграничения потоков больных на медицинский осмотр, получение экстренной медицинской помощи и обычного лечения.

Реконструкция поликлиники проводится в рамках субсидии на развитие соцобъектов города.

Решение о создании инфраструктурных объектов проекта Технолизинга, как резидента ТОСЭР, было принято 27 мая 2019 года на правительственной подкомиссии. Размер выделяемых федеральных средств составил 4,9 миллиарда рублей, из которых 2,9 миллиарда – субсидия инвесторам на создание сопутствующей инфраструктуры и 2 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию социальных объектов в Сковородине, сообщает амурское правительство.