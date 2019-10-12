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12октября
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сегодня, 16:18 0

Амурские сельсоветы смогут получать финансирование на проекты в разных селах

Амурские сельсоветы смогут получать финансирование на проекты в разных селах
Фото: Законодательное собрание Амурской области

В 2020 году в Амурской области программу «Развитие местных инициатив» ждут изменения. Сельсоветы получат право реализовывать по несколько проектов в разных сёлах. Прежде на финансирование могло претендовать только одно поселение в составе сельсовета.

Изменения в программу внесут по инициативе депутатов амурского заксобрания. Она впервые прозвучала на заслушивании отчёта об исполнении бюджета за 2018 год. Как сообщает заксобрание, местный бюджет будет обязан добавить 5 % на каждый выделенный из областной казны миллион.

В правительстве области также рассматривают ещё ряд предложений парламентариев по совершенствованию программы.

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#заксобрание

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