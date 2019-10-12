В Благовещенске разыскивают автомобилиста, травмировавшего девочку

В Благовещенске Госавтоинспекция разыскивает водителя, который наехал на девочку и скрылся с места аварии. ДТП произошло 11 октября около полудня на перекрестке Игнатьевское шоссе – Дьяченко. Девочка получила травмы.

Водитель, управляя, предположительно, «хетчбеком» красного или темно-бордового цвета, выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора и совершил наезд на пешехода 2007 года рождения. Девочка шла в школу и переходила проезжую часть на «зеленый».

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или самого водителя. Информацию просят сообщить по телефонам: 59-46-86; 8 999-165-32-64, 8 962-285-82-40 или в дежурную часть: 42-52-62.

Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо. Проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции. Возможно, именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя, напоминают автоинспекторы.