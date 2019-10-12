Елена Ваенга пожаловалась, что к ней обращается много разъяренных женщин

Елена Ваенга приехала в Благовещенск с двумя концертами. Первый состоялся 11 октября и собрал в Общественно-культурном центре сотни поклонников. Билеты стоили от 2,5 до 5,5 тысяч рублей. Певица, по обыкновению, приготовила трехчасовую программу, в которой поговорила со зрителями по душам.

Концерт начался с добротного разогрева. Внушительный бэнд из более чем десяти музыкантов, усиленный четырьмя духовиками, основательно подготовил публику к выходу главной героини концерта. Ее появление зал отметил овациями и приветственными криками. Елена Ваенга была в своем любимом черном, с боевым настроем. Как всегда.

«Концерт будет продолжаться не меньше трех часов, в Москве только одиннадцать, так что работаем до семи. По Москве…», - под всеобщий смех и аплодисменты предупредила певица.

Раскручивая «маховик» концерта, Елена Ваенга пела песню за песней, успев в начале крикнуть в зал короткое: «Привет, Благовещенск!» Певица была узнаваема: уверенно подбоченясь, быстро двигалась по сцене, прихватив длинное пышное платье, общалась с залом и отбивала поклоны публике в пол.

Выяснив у зрителей, что в зале всего два человека, которые пришли впервые, Елена Ваенга облегченно выдохнула: «Отлично. Сегодня повторится 3-4 старые песни. Я посмотрела, сколько я написала, я два дня петь буду!»

В последний раз Елена Ваенга была в Благовещенске три года назад. Тогда концерт запомнился необычным подарком: певице преподнесли белый свадебный торт в честь недавнего бракосочетания. В 2012 году у певицы появился долгожданный сын, эту тему она продолжила в трогательном стихотворении, в котором пожелала себе дочь.

В этот вечер было еще немало стихов. Пела Ваенга многое и разное, на разных языках, это была житейская лирика.

«Своими песнями я разговариваю. Хотя иногда думаю, что лучше бы придумывалось все это, а не случалось со мной…. В последнее время, вот, ко мне обращается много разъяренных женщин. Недавно одна обратилась, говорит, я ее песню пою…», - рассказала певица.

«Лена, они тебе завидуют!» - прокричала одна зрительница.

В средствах массовой информации сейчас муссируется история с блогом пенсионерки из Тюмени. Неделю назад артистка неожиданно обратила внимание на ее кулинарный блог, назвав его «просто бизнес-страницей». Пенсионерка обиделась, а в сети это вызвало огромный эффект, разделив интернет-аудиторию на два лагеря. Тюменской бабушке это дало новых подписчиков, а Елена Ваенга свой инстаграм-аккаунт сделала закрытым.

На концерте в Благовещенске певица была бесконечно мила: она даже согласилась побыть тамадой для одного зрителя, который объявил всем, что у него сегодня день рождения. Елена Ваенга спела ему песню и прочла стихи. А потом начала принимать заказы, из зала понеслось: «Аэропорт», «Курю», «Шопен», «Тайга». Все это певица пообещала исполнить и слово сдержала. Была еще «Белая лошадь» Бориса Гребенщикова, которая привела порядок страсти своим буддистским спокойствием. Артистка пояснила, что это одна из трех песен, которые доверил исполнять ей БГ.

Концерт прошел в двух отделениях и завершился в половине одиннадцатого, на поклоне Елена Ваенга подарила песню «С чего начинается Родина». Благодарные зрители в ответ преподнесли гостье много цветов и подарков, пожелав себе и ей нового концерта в следующем году. Второй концерт состоится 12 октября в 19 часов.

Подробнее - в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.