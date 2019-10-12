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12октября
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сегодня, 15:35 0

В Благовещенске дети перелезли с балкона на наружный блок кондиционера (видео)

В Благовещенске дети перелезли с балкона на наружный блок кондиционера (видео)
Фото: Скриншот видео

В Благовещенске на КПП дети решили устроить опасные игры. Со слов очевидицы, несколько мальчиков перелезли с балкона, который находится на 5 этаже жилого дома, на наружный блок кондиционера и сидели на нем.

Инцидент произошел по адресу: улица 50-летия Октября, 206. Происходящее заметила и сняла на видео благовещенка, находящаяся в доме напротив. «Смотрите, куда лезет, – возмущается она. – На кондиционеры залезли пацаны какие-то, 5 этаж. Вот тот кондиционер справа, они на него залезали и сидели».

Видео появилось в социальных сетях. Обратилась ли бдительная горожанка к правоохранителям, не сообщается. Амур.инфо запросило информацию и отправило видео в городскую полицию.

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#дети #происшествия

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