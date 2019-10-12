Фото: Правительство Амурской области

К концу этого года в Сковородине сдадут 27-квартирный дом для железнодорожников. Здание возводят в рамках программы развития Восточного полигона ОАО «РЖД». Выполненные работы оценил амурский губернатор Василий Орлов.

Строящийся дом глава региона осмотрел вместе с начальником Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Александром Скачковым.

Подготовка к строительству началась в 2018 году, тогда было изготовлена проектная документация. До конца года планируется завершить все работы. Технология строительства – сборка из сэндвич-панелей. Выбор материала не случаен: аналогичные дома зарекомендовали себя в поселке Уруша, сообщает пресс-служба амурского правительства.

В конце прошлого года для своих сотрудников компанией здесь был построен и сдан такой же 27- квартирный дом. В сентябре в Сковородине открылся еще один значимый объект – дом отдыха локомотивных бригад. Трехэтажное административное здание построено для повышения качества организации работы и отдыха железнодорожников.

При его обустройстве внимание было уделено специализированным учебным классам. Дом отдыха рассчитан на 90 койко-мест, в нем обустроены столовая, центр реабилитации и прачечная. Стоимость строительства объекта составила более 460 миллионов рублей.

Руководитель ЗабЖД Александр Скачков продемонстрировал губернатору интерактивные кабины управления локомотивами и новые тренажерные комплексы, на которых проходят обучение сотрудники. Был представлен и комплекс «ГИД», ведущий мониторинг за местонахождением поездов в режиме онлайн.

В ходе беседы с руководством ЗабЖД глава региона обсудил меры поддержки, которые необходимы муниципальным образованиям и компаниям.

«Решен вопрос о передаче в муниципальную собственность путепровода в Сковородино, который на сегодняшний день находится на балансе у ОАО «РЖД». Непрофильный актив российских железных дорог – путепровод отремонтирован, его предстоит обследовать и уже потом взять на содержание. В этом вопросе мы пойдем навстречу самому крупному налогоплательщику и самому крупному работодателю на территории Амурской области», – сказал губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области