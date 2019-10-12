В Свободном эвакуировали школу (видео)

Учеников, преподавателей и персонал школы № 1 в городе Свободном пришлось эвакуировать. Происшествие случилось в полдень 11 октября. Как сообщает один из пабликов Свободного в Инстаграме, загорелась проводка и возникло задымление. Однако в амурском МЧС сообщили, что эвакуация произошла по другой причине.

«Около полудня в школе образовалось задымление, после которого началась эвакуация учеников. Некоторые из них выбежали, в чем были одеты на уроке, то есть в школьной форме. Это были младшие классы, которых не пустили назад, и старшеклассники укрывали малышню, как могли. В школе пахло дымом. Проводка загорелась в туалете, работала там бригада – окна вставляли. Первоклашки стояли на улице раздетые. Старшеклассники встали в кружок и закрывали их от ветра. Стояли больше 20 минут. В школе же после того, как начали запускать детей одеваться, дети, которые оделись, выходили, а с улицы заходили другие. Образовалась давка. Первоклассники оказались сдавлены и плакали от страха», – пишет svblive.

В амурском управлении МЧС эту информацию частично опровергли. В ведомстве сообщили, что школьники, преподаватели и персонал действительно были эвакуированы, однако никакого задымления не было. По информации спасателей, пожарная сигнализация, вероятно, среагировала из-за сварочных работ, которые на тот момент велись в здании школы. Персонал вывел учеников из помещения и эвакуировался сам. Когда убедились, что пожара нет, все вернулись к учебному процессу.

«Никакого задымления в здании не было. Была автоматическая сработка пожарной сигнализации в связи с тем, что велись работы на территории школы. Естественно, когда раздался сигнал, персонал школы предпринял необходимые действия – дети были эвакуированы. Пожарные на месте не работали, потому что их помощь не потребовалась», – прокомментировали в амурском МЧС.