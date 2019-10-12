В Амурском ДОСААФ впервые стали обучать специальности водитель-парашютист

Фото: Пресс-служба ВВО

Амурское региональное отделение ДОСААФ впервые подготовило призывников по военно-учетной специальности «парашютист-водитель». Новая специальность открылась в этом году. В соответствии с заказом региональное отделение подготовило для войск Восточного военного округа около 40 человек.

Будущие новобранцы сдали экзамены и получили водительские удостоверения на право управления грузовыми автомобилями, а также совершили прыжки с парашютом в Амурском авиаклубе ДОСААФ.

Региональным отделением подготовлено более 200 специалистов. Молодые люди освоили специальности водителей категорий «D» и «Е», водителей многоцелевых тягачей МТЛБУ, пневмоколесных кранов и другие.

Всего из Амурской области запланировано призвать в осенний призыв около одной тысячи человек. Учитывая это, почти каждый четвертый будет призываться как готовый специалист. Осенний призыв стартовал в ВВО 1 октября и завершится 31 декабря текущего года, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.