Холодно, слабый снег: прогноз погоды в Приамурье на 13 октября

13 октября в Амурской области прогнозируется переменная облачность. Местами по северу пройдет слабый снег. Ночью скорость ветра достигнет 9 метров в секунду, днем – 14 метров в секунду.

Столбики термометров ночью покажут 6...11 градусов со знаком минус, в некоторых северных территориях – минус 12...17. Днем на севере температура – плюс 1...минус 4. По югу – 2...7 градусов со знаком плюс, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

В ночь с 12 на 13 октября в в Благовещенске будет малооблачно. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7...12 метров в секунду. Температура воздуха ночью – до минус 7 градусов, днем – до плюс 4...6.