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12октября
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сегодня, 13:27 0

Буйного уроженца Приамурья наказали штрафом в Орловской области

Буйного уроженца Приамурья наказали штрафом в Орловской области
Фото: pixabay.com

В Орловской области суд вынес приговор уроженцу Приамурья. Он был наказан штрафом за применение насилия в отношении полицейских.

Установлено, что 6 августа 2019 года в пути следования поезда сообщением Москва – Белгород по перегону станций Тула – Орел полицейскими был выявлен нетрезвый пассажир 1993 года рождения. Стражи порядка попытались успокоить правонарушителя, однако мужчина на их замечания не реагировал, напротив, применил физическую силу в отношении сотрудников.

Приговором суда уроженцу Амурской области было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

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#происшествия #суды #транспорт

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