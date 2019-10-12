Буйного уроженца Приамурья наказали штрафом в Орловской области

В Орловской области суд вынес приговор уроженцу Приамурья. Он был наказан штрафом за применение насилия в отношении полицейских.

Установлено, что 6 августа 2019 года в пути следования поезда сообщением Москва – Белгород по перегону станций Тула – Орел полицейскими был выявлен нетрезвый пассажир 1993 года рождения. Стражи порядка попытались успокоить правонарушителя, однако мужчина на их замечания не реагировал, напротив, применил физическую силу в отношении сотрудников.

Приговором суда уроженцу Амурской области было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.