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12октября
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сегодня, 13:30 0

В «Ночь искусств-2019» краеведческий музей станет театром

В «Ночь искусств-2019» краеведческий музей станет театром

3 ноября в России пройдёт всероссийская акция «Ночь искусств», которая объединит самых творческих и талантливых людей. Амурский областной краеведческий музей готовит программу, посвящённую Дню народного единства и Году театра в России. Она пройдёт под девизом «Искусство объединяет!».

Амурский областной краеведческий музей приготовил программу «Музей & Театр». В ее рамках пройдут театральные перфомансы и встречи с артистами, показы спектаклей, концертные выступления творческих коллективов, мастер-классы по актерскому мастерству, театральному гриму, живописи и декоративно-прикладному искусству, выставки и экскурсии. Будут работать интерактивные площадки и большая фотозона.

В общей сложности «Ночь искусств» в этом году будет продолжаться 4 часа – с 18:00 до 22:00.

По традиции, она пройдёт на трех площадках: в здании областного музея (ул. Ленина, 165), в музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова (ул. Пионерская, 14), в музейном комплексе «Дом И.А. Саяпина» (ул. Амурская, 216).

Посетить все музеи можно будет по единому билету, приобрести его можно в кассе областного музея (ул. Ленина, 165). Цена билета для взрослых – 300 рублей, для детей до 16 лет – 200 рублей. Количество билетов ограничено. Справки по телефонам: 77-34-14, 77-53-83.

Полная программа «Ночи искусств-2019» будет размещена на сайте музея до 25 октября.

В прошлом году мероприятие провели с упором на многонациональный состав Амурской области.

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#Дальний Восток #история #праздники

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