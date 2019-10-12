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Пробка до храма: благовещенцы теряют время из-за ремонта дорог (фото, видео)

Пробка до храма: благовещенцы теряют время из-за ремонта дорог (фото, видео)

12 октября в редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Горожанка рассказала, что субботнюю поездку на автомобиле ей подпортили транспортные заторы, спровоцированные ремонтом дорог.

«"Круг" (калининский круговой перекресток – Прим. ред.) стоит колом, по обе стороны сейчас пробка из-за дорожных работ. И в сторону "Новотройки", и в сторону Игнатьевского шоссе. По "Новотройке" прям до храма пробка стоит. А на "кругу" идут дорожные работы, кладут асфальт», – сообщила Наталья.

Она отметила, что дорожные работы лучше не проводить в выходной день в час пик.

Как сообщало агентство, ремонт дорог ведется согласно национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году на приведение в порядок улично-дорожной сети Благовещенской городской агломерации в рамках нацпроекта выделено более 504 миллионов рублей.

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#транспорт

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