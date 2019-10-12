Ремонтникам дорог в Благовещенске помогают добровольцы (видео)

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Коллективы министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, Амурупрадора вышли на участки дорожного ремонта в Благовещенске. Они решили помочь подрядным организациям.

«Мы решили с коллегами провести субботник, оказать помощь подрядным организациям в подготовке к сдаче и в благоустройстве объектов. Сегодня нас более 30 человек здесь. Октябрь – пора приемки дорожных ремонтов. Некоторые специалисты на выездах по районам. Если бы и они были с нами, нас было бы еще больше», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин, его цитирует Инстаграм министерства.