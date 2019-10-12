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12октября
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сегодня, 11:25 2

В Благовещенске столб оказался на отремонтированной проезжей части

В Благовещенске столб оказался на отремонтированной проезжей части

Обновлено: 11:56

В Благовещенске продолжается ремонт дорог, и в редакцию ИА «Амур.инфо» поступила связанная с этим жалоба. Люди обратили внимание на то, что на отремонтированной проезжей части оказался столб. Это обстоятельство обсуждают и в социальных сетях.

«По Театральной положили новый асфальт, невзирая на препятствия», – пишет инстаграм-паблик blag_dtp. «Это новые, инновационные технологии? Это уже прорыв или рывок?» – задается вопросами амурчанин, написавший в редакцию.

Пользователи социальных сетей отметили, что это опасно для автотранспорта: «Ох, не одна машина этот столб обнимет».

Один из юзеров написал: «Участок находится в стадии ремонта! Данные опоры оставили на старом месте, потому что новые опоры еще не поставлены на объект (идут с Урала). Чтобы не задерживать укладку асфальта, было принято решение о проведении работ. По приходу опор в ближайшее время они будут установлены. На новые опоры будет перевешен кабель, после старые опоры будут демонтированы, и места их установки точечно заасфальтированы». Он сообщил, что при вводе в эксплуатацию дорожных участков все будет соответствовать нормативам и требованиям безопасности.

Агентство попросило прокомментировать эту ситуацию пресс-службу администрации Благовещенска. В мэрии сообщили, что юзер, рассказавший об опорах, идущих с Урала, прав: столб в данном месте находится временно. Пресс-служба отмечает, что при ремонте участка улицы Театральной контрактом предусмотрена замена опор наружного освещения. После того как опоры придут с завода-изготовителя, ими заменят старые. Подрядчик в обязательном порядке выполнит работы по восстановлению асфальтового покрытия на этих местах. Такое решение позволяет подрядчику выполнить полный объем работ в установленный срок.

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#транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    ну пототомушта он раньше вырос))) чем дебилы которые руководят ремонтными организациями))) и они к нему с уважением))))

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    inoy

    ну пототомушта он раньше вырос))) чем дебилы которые руководят ремонтными организациями))) и они к нему с уважением))))



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