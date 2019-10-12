В Благовещенске столб оказался на отремонтированной проезжей части

Обновлено: 11:56



В Благовещенске продолжается ремонт дорог, и в редакцию ИА «Амур.инфо» поступила связанная с этим жалоба. Люди обратили внимание на то, что на отремонтированной проезжей части оказался столб. Это обстоятельство обсуждают и в социальных сетях.

«По Театральной положили новый асфальт, невзирая на препятствия», – пишет инстаграм-паблик blag_dtp. «Это новые, инновационные технологии? Это уже прорыв или рывок?» – задается вопросами амурчанин, написавший в редакцию.

Пользователи социальных сетей отметили, что это опасно для автотранспорта: «Ох, не одна машина этот столб обнимет».

Один из юзеров написал: «Участок находится в стадии ремонта! Данные опоры оставили на старом месте, потому что новые опоры еще не поставлены на объект (идут с Урала). Чтобы не задерживать укладку асфальта, было принято решение о проведении работ. По приходу опор в ближайшее время они будут установлены. На новые опоры будет перевешен кабель, после старые опоры будут демонтированы, и места их установки точечно заасфальтированы». Он сообщил, что при вводе в эксплуатацию дорожных участков все будет соответствовать нормативам и требованиям безопасности.

Агентство попросило прокомментировать эту ситуацию пресс-службу администрации Благовещенска. В мэрии сообщили, что юзер, рассказавший об опорах, идущих с Урала, прав: столб в данном месте находится временно. Пресс-служба отмечает, что при ремонте участка улицы Театральной контрактом предусмотрена замена опор наружного освещения. После того как опоры придут с завода-изготовителя, ими заменят старые. Подрядчик в обязательном порядке выполнит работы по восстановлению асфальтового покрытия на этих местах. Такое решение позволяет подрядчику выполнить полный объем работ в установленный срок.