В Благовещенске пламя охватило нежилой дом (видео)
Утром 12 октября в Благовещенске горел одноэтажный нежилой дом по улице Амурской. Участие в тушении пожара принимали огнеборцы Благовещенского гарнизона. Для ликвидации открытого горения потребовалось 11 минут.
В результате происшествия дом поврежден изнутри по всей площади. Причину и виновника пожара предстоит установить, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.
В социальных сетях появилось видео с места события.
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