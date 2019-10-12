В Благовещенске пламя охватило нежилой дом (видео)

Фото: кадр видео

Утром 12 октября в Благовещенске горел одноэтажный нежилой дом по улице Амурской. Участие в тушении пожара принимали огнеборцы Благовещенского гарнизона. Для ликвидации открытого горения потребовалось 11 минут.

В результате происшествия дом поврежден изнутри по всей площади. Причину и виновника пожара предстоит установить, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. В социальных сетях появилось видео с места события. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ ДТП КРИМИНАЛ (@skaner28) 11 Окт 2019 в 5:02 PDT

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#пожары #происшествия

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Александр Авдеев