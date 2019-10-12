Амурская продукция победила на агропромышленной выставке в Москве

Фото: instagram.com/taigaorganica

Продукция из Амурской области была признана лучшей, завоевав золото, на российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Мероприятие проходит с 9 по 12 октября в Москве, на территории ВДНХ.

Информация об успехах амурчан появилась в Инстаграме компании Taiga Organica. «Друзья, наша компания принимает участие в выставке в Москве "Золотая осень 2019", и вот последние новости из Москвы – наша продукция признана лучшей и завоевала золото!» – говорится в сообщении.

Как сообщало Амур.инфо, Амурская область в столице представляет, в частности, мед, крем-мед, варенье, мармелад. От региона, кроме Taiga Organica, участвуют компании «Пчелкин дом», ООО «Соя АНК» и АО «Аметис».