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12октября
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сегодня, 10:05 0

Администрация Зеи хочет обратиться в полицию из-за новогодней горки

Администрация Зеи хочет обратиться в полицию из-за новогодней горки
Фото: zvportal.ru

Администрация города Зея намерена обратиться в полицию в связи с происшествием. Пропали некоторые элементы новогодней горки, которая устанавливалась на территории населенного пункта прошлой зимой.

«(…) сооружение, которое было установлено на площади Шохина к новому году прошлой зимой, по истечении сезона было разобрано и отправлено на хранение на склад. В ходе ревизии, проведенной начальником управления архитектуры и градостроительства администрации города Зеи Сергеем Копыловым, обнаружилась недостача некоторых элементов горки», – пишет издание «Зейские вести сегодня».

Отмечается: это не означает, что горожане останутся без ледяной горки в зимние праздники. По словам мэра Зеи, ее обустроят, как и во все предыдущие годы.

«Мне лично понравилось, какую горку сделала в прошлом году единая служба по благоустройству, – сказал градоначальник Сергей Гибадуллин. – При этом она была безопасная. Даже в больнице отметили, что практически не было переломов и травм в результате катания. Пусть она невысокая, но зато травматизм был сведен к минимуму».

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#Зея #праздники #происшествия

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