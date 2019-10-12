Амурские студенты приняли клятву казака
10 октября в Амурском казачьем колледже села Константиновка студенты второго курса торжественно приняли клятву казака. Воспитанники, прошедшие курс молодого бойца, получили приписные удостоверения, клятвенно пообещав хранить преданность Отечеству и православной вере.
Духовник Амурского казачьего колледжа игумен Дионисий (Колесников) обратился к студентам с кратким приветствием, по традиции окропив их святой водой.
Поздравить ребят прибыли представители министерства образования Амурской области, администрации Константиновского района, пограничной службы Райчихинска, сообщает «Благинформ».
Фото: blaginform.ru
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