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12октября
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Амурские студенты приняли клятву казака

Амурские студенты приняли клятву казака

10 октября в Амурском казачьем колледже села Константиновка студенты второго курса торжественно приняли клятву казака. Воспитанники, прошедшие курс молодого бойца, получили приписные удостоверения, клятвенно пообещав хранить преданность Отечеству и православной вере.

Духовник Амурского казачьего колледжа игумен Дионисий (Колесников) обратился к студентам с кратким приветствием, по традиции окропив их святой водой.

Поздравить ребят прибыли представители министерства образования Амурской области, администрации Константиновского района, пограничной службы Райчихинска, сообщает «Благинформ».

Фото: blaginform.ru

Просмотров всего: 173

#образование #религия #студенты

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    3 часа назад

    Бредовое,Бесперспективное, бессмысленное,никому не нужное направление.

  • Страйкер

    Страйкер
    3 часа назад

    сборище дармоедов

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    куда катимся???))))строим космодромы и храмы)))

  • неДворник

    неДворник
    1 час назад

    Да флаг им в руки и барабан на шею. Главное,чтобы этот клуб ролевиков не решил, что он причастен к силовым структурам, и у них есть какието права, помимо прав гражданина страны.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    боже царя храни, шашки на голо!!! и понеслась)))

  • Stat

    Stat
    22 минуты назад

    Профессии,которые там "казаки" и "казачки" получают не входят в классификатор профессий....выводы делайте сами

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