Амурской области предоставят кредиты на 2,5 миллиарда рублей

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Две линии по 1 миллиарду рублей победитель предложил выделить за 160,226 миллиона рублей при начальной цене 163 миллиона. Контракт по третьей кредитной линии с лимитом 500 миллионов рублей предполагал стоимость не выше 81,644 миллиона рублей, договор со Сбербанком будет заключен по цене 76,745 миллиона.

В торгах также участвовал банк «ФК Открытие».