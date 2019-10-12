Амурской области предоставят кредиты на 2,5 миллиарда рублей
Министерство финансов Амурской области признало Сбербанк победителем трех аукционов на право предоставления невозобновляемых кредитных линий с общим лимитом 2,5 миллиарда рублей. Это следует из материалов системы «СПАРК-Маркетинг», пишет «Интерфакс».
Две линии по 1 миллиарду рублей победитель предложил выделить за 160,226 миллиона рублей при начальной цене 163 миллиона. Контракт по третьей кредитной линии с лимитом 500 миллионов рублей предполагал стоимость не выше 81,644 миллиона рублей, договор со Сбербанком будет заключен по цене 76,745 миллиона.
В торгах также участвовал банк «ФК Открытие».
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