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12октября
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сегодня, 09:21 0

В Свободном попало на видео похищение мужчиной 10 смартфонов из магазина

В Свободном попало на видео похищение мужчиной 10 смартфонов из магазина
Фото: кадр видео

В Свободном произошла кража в одном из магазинов цифровой и бытовой техники. «Добычей» неизвестного мужчины стали 10 смартфонов. Похищение удалось снять на видео.

«11 октября 2019 года примерно в 3 часа 25 минут неустановленное лицо путем пропила стены и отжима двери проникло в помещение одного из магазинов города Свободного Амурской области, откуда тайно похитило 10 штук смартфонов, чем причинило владельцу магазина ущерб на сумму более 300 тысяч рублей», – пишет Gzt-sv.ru со ссылкой на МО МВД России «Свободненский».

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Ведется розыск преступника.

Видео: instagram.com/svbnews

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#криминал #происшествия #Свободный

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