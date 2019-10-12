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12октября
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При пожаре в Астрахановке пострадала женщина

При пожаре в Астрахановке пострадала женщина
Фото: 28.mchs.gov.ru

Вечером 11 октября был пожар в селе Астрахановка на улице Пограничной. Там горел частный одноэтажный двухквартирный жилой дом. В результате происшествия пострадала женщина.

Сообщение поступило в 19:12. Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали открытое горение через 11 минут. Пламя повредило изнутри по всей площади квартиру, веранда и кровля дома были уничтожены. Пострадала женщина 1969 года рождения, собственник. Она доставлена в городскую клиническую больницу.

Причину и виновника пожара предстоит установить, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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