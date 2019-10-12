При столкновении машин в Благовещенске пострадали 4 человека (фото, видео)

Фото: instagram.com/autoroad.blg

Вечером 11 октября в Благовещенске произошло жесткое ДТП. На регулируемом перекрестке улиц Горького и Калинина столкнулись два автомобиля – Honda Accord и «Нива».

Фото: instagram.com/autoroad.blg

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, сообщение об этой аварии поступило в дежурную часть в 19:09. В результате ДТП травмированы 4 человека: трое из Honda и один из «Нивы». Обстоятельства случившегося устанавливаются.